La pluie sur les voies ferrées couvertes de feuilles peut être aussi «  glissante que la glace  » – les feuilles de chêne et de sycomore étant particulièrement dangereuses, selon la recherche

Les annonces qui quittent la ligne ont retardé votre train sont généralement accueillies par des reniflements de dérision, mais la recherche révèle qu’une légère couche de pluie sur une piste couverte de feuilles peut être aussi glissante que la glace – avec des feuilles de chêne et de sycomore particulièrement dangereuses. a constaté que la pluie libère des «jus acides» des feuilles, qui dissolvent de minuscules quantités de fer sur les pistes. La newsletter i coupe le bruit Lorsque cela se mélange aux tanins du feuillage, une pâte mortelle se forme, réduisant la friction qui maintient normalement le Les roues sur la voie à un tel degré que le train se transforme en une version mécanique de Torvill & Dean.Résultats de surpriseLes gens portent des masques faciaux à la gare de Leeds, alors que les services ferroviaires augmentent (Photo: Danny Lawson / PA Wire) «J’ai été extrêmement surpris. La friction entre un train et les voies où il y a une couche de feuilles présente peut être aussi faible que celle entre un patineur sur glace et la glace », a déclaré Mike Watson, de l’Université de Sheffield. La piste est à son plus glissante quand elle vient de a commencé à pleuvoir, avec des pluies prolongées ou abondantes qui ont tendance à diluer la pâte, a-t-il déclaré. réduit la stabilité de la piste à long terme, car les racines de l’arbre maintiennent tout ensemble sous terre, prévient-il. Les arbres qui ont des feuilles à forte teneur en tanin devraient être ciblés en premier, a-t-il déclaré. Lire la suite Un fan de train d’Eastbourne passe «des centaines d’heures» à construire un chemin de fer et une charrette à bras dans son jardin arrière Les tanins sont des produits chimiques utilisés pour «tanner» les cuirs et les peaux en cuir. «Il n’y a pas beaucoup d’informations sur la teneur en tanin des arbres britanniques – ceci est un domaine dans lequel nous faisons plus de recherches pour le moment », a déclaré le Dr Watson.« Cependant, le chêne et le sycomore sont connus pour être riches en tanins et il existe de nombreuses preuves anecdotiques que ces arbres sont répandus dans les zones à problèmes », a-t-il déclaré. « Nous avons également examiné certaines interventions chimiques qui pourraient être appliquées au rail pour arrêter la réaction entre les tanins et le fer dissous des voies », a ajouté le Dr Watson. Nettoyer les rails « Ceux-ci peuvent être appliqués par les trains spéciaux qui nettoient le rails pendant la nuit. Si ces traitements fonctionnent, nous pouvons nous attendre à devoir nettoyer le rail moins souvent, ce qui signifie qu’une plus grande partie du réseau peut être entretenue et moins de retards dans l’ensemble », a-t-il déclaré. L’étude est publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society A.

