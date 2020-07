Rick Ross et 2 Chainz apparaîtront dans la prochaine bataille de Verzuz !!! Quand et où regarder le match ???

Rick Ross et 2 Chainz sont les deux rappeurs qui apparaîtront dans la prochaine bataille de Verzuz. Le nouveau match des deux rappeurs populaires a été annoncé par le VerzuzTV Instagram le 28 juillet. La page Instagram a partagé l’affiche rouge et noire élégante d’une voiture de sport de marque Verzuz pour annoncer ce match. Les fans sont ravis de la bataille de Verzuz entre les deux rappeurs populaires. Lisez le billet de blog pour connaître le match et quand et comment regarder le match entre les deux rappeurs !!!

Quand le match sera-t-il diffusé ???

Le match a été annoncé le 28 juillet par VerzuzTV Instagram. Le message annonçant cela contenait la légende a révélé que la bataille de Verzuz sera créée le 6 août à 20 h HE. Le match est surnommé «The High Rollers Edition». Les deux rappeurs, Rick Ross et 2 Chainz apparaîtront en tête-à-tête dans le prochain Verzuz Battle.

Où pouvez-vous regarder le match ???

Si vous souhaitez regarder Versus Battle, vous devez vous connecter à Instagram Live ou Apple Music.

Les fans sont ravis de voir Rick Ross et 2 Chainz dans la prochaine bataille de Verzuz:

Lorsque l’annonce de la beat battle des deux rappeurs a été annoncée sur le compte Instagram de Verzuz, les fans ont été ravis de les voir tous les deux.

De nombreux fans soutiennent 2 Chainz et disent qu’il basculerait la bataille et battrait définitivement son adversaire Rick Ross. D’un autre côté, les fans de Rick Ross ont estimé que Rick Ross serait certainement génial dans la bataille de Verzuz et donnerait certainement une concurrence puissante et forte.

Les fans attendent avec impatience le jour de la sortie de la bataille et sont ravis de l’écouter. Il serait intéressant de voir la bataille de Verzuz entre les deux rappeurs.