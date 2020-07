Voici les quêtes Final Fantasy XIV que vous devez accomplir avant le patch 5.3

in

Le patch 5.3 de Final Fantasy XIV arrive enfin bientôt, et avec lui, une grande refonte de l’histoire principale de A Realm Reborn. Les développeurs ont annoncé il y a longtemps que le patch 5.3 ferait des raids de la tour de cristal une exigence pour terminer les quêtes de l’histoire principale, et maintenant nous avons un peu plus de détails sur la façon dont l’exigence sera mise en place.

L’accès aux nouvelles quêtes de l’histoire principale introduites dans le patch 5.3 sera bloqué jusqu’à ce que vous ayez terminé la série de quêtes de la tour de cristal. Si vous ne vous êtes pas encore lancé dans ces quêtes, vous commencerez par Legacy of Allag in Mor Dhona, qui est débloqué tard dans l’histoire principale de l’ARR. À partir de là, suivez simplement la chaîne de quêtes et terminez les raids – le chercheur de mission devrait rendre cela assez simple. Une fois que vous avez activé La lumière de l’espoir, vous pourrez accéder au nouveau contenu.

Depuis Shadowbringers, le contenu de la série Crystal Tower reçoit des rappels de plus en plus sérieux dans le nouveau contenu de l’histoire principale. Il semble que nous soyons enfin arrivés à un point où les développeurs ont décidé que ces références étaient trop spécifiques pour que les joueurs ne soient pas informés.

Vous devrez également terminer la quête My Little Chocobo avant de vous lancer dans l’histoire 5.3. Je ne sais pas à 100% comment vous pourriez accéder au contenu de fin de partie sans jamais récupérer votre monture, mais si c’est vous, dirigez-vous vers la ville représentant votre grande compagnie pour commencer.

Le MMORPG bien-aimé a fait l’objet de nombreuses nouvelles avant la sortie du patch 5.3 de Final Fantasy XIV le 11 août. L’essai gratuit a été étendu jusqu’au niveau 60, le nombre de joueurs a atteint 20 millions et il n’y aura pas de but curseurs jusqu’à ce que nous utilisions tous FF14 sur des supercalculateurs.

