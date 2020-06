Rick &Morty Saison 4 : retour de Squanchy dans la finale

La finale de la saison 4 de Rick &Morty a permis aux fans de découvrir quelques éléments passionnants. Remplie de surprises, c’était l’occasion de revoir un personnage important disparu depuis un bon moment.

Dernièrement, les fans de Rick et Morty ont pu regarder la saison 4 de cette fameuse série animéepour adultes diffusée sur Netflix. En regardant la finale de ce chapitre en effet, ils ont pu constater les retombées importantes des années passées. Autrement dit, ils ont vu le retour de personnages importants, à savoir Tammy et Phoenixperson. Dans cet épisode intitulé « Star Mort Rickturn of the Jerri », ils découvrent la réponse à la question autour de la vraie identité de Beth. C’était aussi l’occasion de contempler l’intégration de Rick dans la dynamique famille à retrouver dans la saison suivante.

Aurait-il survécu face à Tammy ?

La première apparition du fameux Squanchy date de l’épisode « Ricksy Business » de la saison 1. À ce moment, il était invité à la fête chez les Smith. Sa disparition durant le dernier épisode de la saison 2, « The WeddingSquanchers », a par la suite étonné plusieurs téléspectateurs. Les fans de la série animée ont d’ailleurs suscité son retour. Ces derniers ont d’ailleurs été surpris par sa soudaine irruption dans la première de la saison 4 alors que Rick se faisait déchirer en deux par le personnage contrôlé par la Fédération toutefois. Toutes les raisons laissaient pourtant croire qu’il s’agissait d’un signe de son retour dans le futur étant donné que le doute plane concernant sa survie durant son combat avec Tammy.

L’espoir de le revoir se fortifie par ailleurs avec sa soudaine apparition sous une forme différente dans la finale de la saison 4. Dans la scène d’ouverture de celle-ci, le nouveau Squanchy se trouve derrière Space Beth. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un membre féminin de l’espèce de Squanchy. Effectivement, c’est un nouveau détail dans cette série animée. Ce nouvel extraterrestre n’est en fait que le Squanchy de la Beth originale. La Space Beth que Rick décrit dans l’épisode a unifié sa troupe de camarades rebelles similaire à celle de ce dernier. Dans le cas où cette nouvelle Squanchy fait son apparition, elle s’apparenterait à la fille du fameux personnage. Ainsi, Rick &Morty aura les deux filles de Rick et Squanchy comme représentante s de la future génération de rebelles intergalactiques.

Une Squanchy version femme

Si l’on se réfère à la Guerre des Étoiles, la Squanchy version femme de la série n’a pas de lignée dans son genre, mais dispose cependant des liens avec un certain représentant de la Guerre des Étoiles au niveau d’une autre espèce extraordinaire, autrement dit avec le maître Yoda. Dans les films Star Wars, il est clair que ce dernier était initialement unique en son genre, avant que Yaddle ne soit présentée au public. La présence d’un tel personnage dans une série la rend plus légère et stimule la culture sociale à laquelle il se rapporte. C’est également le cas de Squanchy dans Rick et Morty.

L’apparition de Squanchy devant ses fans est cependant incertaine, mais il est fort probable que les réalisateurs de la série, Justin Roiland et DanHarmon, feront en sorte qu’il y revienne en tant qu’ami de longue de date de Rick. Si l’on en croit le montage de la saison 5, Rick Sanchez aurait perdu ses valeurs au sein de sa famille, d’où il souhaite de se faire valider et à se valoriser devant ses anciens camarades.