Dark saison 3 : date de sortie, intrigue, on vous dit tout

Dark est une série de la Web-TV allemande, conçue et réalisée par Baran boOdar et JantjeFriese. La série est vaguement basée sur la science-fiction et se déroule dans la ville fictive de Winden, en Allemagne. C’est la toute première série en langue allemande disponible sur Netflix.

Un twist sombre qui s’articule autour de la disparition d’un jeune, et qui montre les liens complexes de quatre familles. Le show explore les conséquences des implications subjectives de la nature humaine.La première saison de cette série a été lancée le 1er décembre 2017 et a reçu des critiques favorables. Il y a un total de dix épisodes en tout pour la saison 1. La note attribuée par l’IMDb est de 8,5 sur 10.

Le 21 juin 2019, Netflix a sorti la deuxième saison de Dark, qui comptait un total de huit épisodes. De quoi largement satisfaire les fans en attendant cette suite et fin de la série.

Le casting de la saison 3 de Dark

Pour le moment, il n’y a aucune déclaration officielle à ce sujet, mais selon certaines rumeurs qui circulent sur la toile, ces stars pourraient être là dans la troisième saison :

JordisTriebel dans le rôle de Katharina

Lisa Vicari dans le rôle de Martha

Andreas Pietschmann dans le rôle de Jonas

Mark Waschke dans le rôle de Noah

Lea van Acken dans le rôle de Silja

Intrigue de la saison 3 de Dark

L’émission traite d’un puzzle que les enfants commencent à faire disparaître de Winden, la ville allemande.Il met en lumière les différentes relations de quatre familles qui y vivent. L’histoire commence en 2019, mais grâce à une machine à voyager dans le temps, ils reviennent en 1986 et 1953. Dans la deuxième saison, les familles retrouvent leurs personnes chères. Ici, l’histoire devrait se dérouler alors en 2053 et 1921, ce qui ajoute le secret de la fraternité et des mystères de Sic Mundus.

Date de sortie de la saison 3 de Dark

La saison 3 va être la saison la plus marquante de cette série de télévision allemande sur Internet. Netflix a récemment publié l’avant-première de la saison 3. La date de sortie est déjà révélée par la bande-annonce de la série. Mais selon les rumeurs, la saison 3 pourrait sortir le 27 juin 2020 sur Netflix.