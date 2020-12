Rian Johnson a évité la plus grande erreur des modifications de Star Wars

De manière pertinente (et au risque de donner un coup de pied à un cheval mort depuis longtemps), cette logique s’applique sans doute à l’opinion largement répandue selon laquelle Hayden Christensen jouant à Force Ghost Anakin – comme nous l’avons vu pour la première fois notoirement rétabli en 1983 Le retour du Jedi—Était une erreur dans l’ensemble. Malgré les sentiments mitigés (mais qui se réchauffent lentement) parmi le fandom concernant les performances de Christensen en tant que version adolescente du personnage en 2002 Attaque des clones et 2005 La revanche des Sith, le concept reste anachronique du point de vue de l’histoire et irrespectueux dans son effacement de Sebastian Shaw (décédé en 1994 à l’âge de 89 ans) en tant que version spectrale, souriante et rachetée de l’ancien Vader – celui que nous avons vu sous le masque plus tôt dans le film!

L’explication désormais célèbre de George Lucas pour l’échange d’Anakin était que le jeune Anakin de Christensen reflétait l’idée que, en revenant à la Force, «la personne intérieure retournerait là où nous l’avions laissé», ce qui, en fait, était cette version. Alors que le mouvement était (et est toujours) plutôt déroutant, il était simultanément intriguant, car c’était en 2004 et le prequel plus proche La revanche des Sith était encore à un an de sa sortie. Ainsi, la scène a fourni un premier aperçu officiel de Anakin de Christensen avec les cheveux longs qu’il arborerait dans ce film. De plus, il complète les DVD autre modification majeure du personnage dans Le retour du Jedi, la suppression numérique des sourcils une fois vus sur le Vader démasqué de Shaw; un mouvement qui a fourni un indice crucial sur le destin ardent d’Anakin (rappelez-vous, nous ne savions toujours pas avec certitude comment ses blessures transformant Vader se sont produites).

Disney / Lucasfilm

Pourtant, l’argument de la «personne intérieure» pourrait être rétorqué avec l’idée que les Fantômes de Force – c’est-à-dire les manifestations de l’essence incorporelle des Jedi ascensionnés en tant que partie de la Force vivante – prendraient plus probablement une forme familière à la personne à qui ils daignent apparaître, dans ce cas, Luke. Comme Johnson le souligne avec précision, Luke ne connaissait Anakin que sous le nom de Dark Vader et le visage crayeux et cicatrisé sous le masque, joué par Shaw (maintenant avec une épilation numérique).

Par conséquent, quand Le retour du Jedi avait un Luke victorieux voir Anakin qui venait de mourir rejoindre Obi-Wan et Yoda pour constituer un trio spectral de ses propres figures de mentor (et non, disons, Qui-Gon Jinn ou Mace Windu), cela soutient l’idée que l’apparition de leur les manifestations fantomatiques reflètent ses propres expériences. Cela est particulièrement vrai, puisque Leia – établie pour être sensible à la Force à ce stade – ne les a même pas vues, bien qu’elle regarde dans la même direction. Bien que l’on puisse souligner que la voix d’Anakin de Christensen est brièvement entendue parmi d’autres Jedi disparus depuis longtemps par Rey dans La montée de Skywalker, le concept ne correspond pas exactement à l’expérience plus personnelle et requise de la connaissance d’une visite d’un Force Ghost, qu’elle a eue lorsque Luke’s Force Ghost lui est apparu.