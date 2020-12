Les meilleurs films à venir sur HBO Max en décembre 2020 – / Film

Warner Bros. a fait la une des journaux en annonçant que Wonder Woman 1984 se rendrait simultanément aux théâtres et à HBO Max le jour de Noël cette année. Mais alors que nous sommes ravis de voir la dernière aventure de Diana, il y a beaucoup d’autres émissions de télévision et de films qui arrivent sur le service ce mois-ci pour vous aider. Lisez la suite pour découvrir nos choix, puis consultez la liste complète ci-dessous.



Meilleurs films à venir sur HBO Max ce mois-ci

True Grit (2010)

La performance de création de stars de Hailee Steinfeld est encore sacrément incroyable une décennie plus tard, et voir les Coen Brothers s’attaquer à une version plus classique d’un western quelques années après leur western moderne. Il n’y a pas de pays pour les vieillards est fascinant. Si pour absolument aucune autre raison, cela vaut la peine de regarder juste pour entendre un Jeff Bridges mis sur le nom du personnage de Matt Damon, «LaBeef».

La boutique du coin

La délicieuse comédie romantique d’Ernst Lubitch sur une paire d’employés d’une boutique de cadeaux qui ne peuvent pas se supporter en personne mais tombent amoureux en écrivant des lettres anonymes ont servi d’inspiration pour Vous avez un email des décennies plus tard. Jimmy Stewart et Margaret Sullivan sont tous deux charmants dans cette itération du conte, et cela vaut particulièrement la peine d’être regardé pendant les vacances.

Exploser

En parlant d’inspirations, si vous avez vu Brian De Palma Éteindre et Francis Ford Coppola La conversation (ce que vous devez absolument sur les deux comptes), ce film de 1966 est le précurseur de ces thrillers. C’est un complot plus léthargique, mais le crochet est génial: lorsqu’un photographe développe son film, il se rend compte qu’il a capturé quelque chose dans une image qu’il n’aurait jamais dû voir.

Hot Fuzz

L’envoi affectueux d’Edgar Wright de films d’action classiques des années 1980 est l’une de ces rares parodies qui fonctionne réellement comme une entrée autonome dans le genre au lieu d’être simplement une série continue de blagues et de gags. En tant que grand fan de Point Break, J’aime tous les hochements de tête de ce film au classique de Kathryn Bigelow, mais les éléments mystérieux du meurtre Hot Fuzz le pousser dans son propre territoire unique.

La rédemption de Shawshank

Je suis tombé sur ce joyau peu connu l’autre jour et c’est étonnamment génial. Je ne peux pas croire que je n’ai jamais entendu personne en parler! Il s’agit de ce type nommé Andy qui va en prison pour avoir tué sa femme, mais – comprenez ceci – il prétend qu’il est innocent. Il se lie d’amitié avec un «gars qui peut avoir des choses», et… eh bien, je ne veux pas le gâcher. Mais vous devriez vraiment le vérifier! C’est vraiment irréel que personne ne l’ait jamais mentionné auparavant!

