Resident Evil 8: Insider confirme la prise en charge de PlayStation VR

Dans le cadre d’un événement en ligne à grande échelle, nous avons reçu ce mois-ci les premiers titres en cours de développement pour la PlayStation 5.

Y compris « Resident Evil 8 », qui a été hanté par des rumeurs au cours des derniers mois. Comme la source fiable « Dusk Golem » alias « AestheticGamer » aimerait le savoir, les amis de la réalité virtuelle en auront pour leur argent avec « Resident Evil 8 » car le titre d’horreur soutiendra PlayStation VR.

La lutte pour la survie dans un village isolé

Jusqu’à présent, l’initié n’a pas été en mesure de confirmer si l’ensemble s’applique également à Oculus Rift, HTC Vive et à d’autres casques de réalité virtuelle sur PC. Capcom lui-même est toujours silencieux sur le tout. « Resident Evil 8 » est en cours de développement pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5 et devrait sortir l’année prochaine.

Sur le sujet: Resident Evil 8 Village: Pour cette raison, il n’apparaît pas sur PS4 et Xbox One

L’histoire de « Resident Evil 8 » transporte les joueurs dans un village de montagne isolé, où ils sont de nouveau confrontés à une bataille sans merci pour la vie et la mort. « Resident Evil 8 » est joué comme son prédécesseur du point de vue de la première personne, ce qui devrait garantir une expérience de jeu particulièrement intensive.

Sur les deux consoles de nouvelle génération, « Resident Evil 8 » bénéficiera, selon les déclarations officielles, principalement du matériel et de la technologie SSD plus solides, qui permettront aux développeurs de Capcom de fournir une expérience d’horreur qui ne se produit jamais est interrompue par les temps de chargement.

Source: Dusk Golem (Twitter)

Autres nouvelles sur Resident Evil 8.

(*) Les liens vers Amazon, Media Markt, Saturn et certains autres détaillants sont généralement des liens d’affiliation. Avec un achat, nous recevons une petite commission, avec laquelle nous pouvons financer le site utilisable gratuitement. Vous n’avez aucun inconvénient.