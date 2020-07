Rejoignez Space.com dans notre webinaire «  Summer of Mars  » le 29 juillet

Cet été, il semble que tout le monde veuille aller sur Mars.

Avec le lancement de trois missions sur la planète rouge en 2020, chez Space.com, nous avons pensé qu’il était temps de faire le point sur la volonté de l’humanité d’atteindre Mars. Rejoignez-nous pour notre Webinaire « Summer of Mars » le 29 juillet alors que nous examinons les missions lancées cette année, comment elles permettront de faire progresser la recherche de la vie et, éventuellement, d’aider à préparer le terrain pour les astronautes sur Mars. Vous pouvez vous inscrire ici gratuitement pour avoir une chance de poser des questions via le chat.

Je modérerai notre discussion, qui débutera à 12 h HAE (16 h 00 GMT) et durera jusqu’à une heure. Nous commencerons par le rover Perseverance de la NASA pour Mars 2020, qui devrait être lancé le 30 juillet, et discuterons de l’orbiteur Hope des Émirats arabes unis et de l’ambitieux Tianwen-1 de la Chine, un combo rover-atterrisseur-orbiteur, tous deux lancés cette semaine. Et d’autres missions se dirigent vers Mars, comme la mission euro-russe ExoMars et le projet japonais Martian Moons eXploration.

Nos invités seront:

Jim Watzin: Directeur du programme d’exploration de Mars de la NASA.

Jim Bell: Président de la Planetary Society; chercheur principal pour le système de caméra Mastcam-Z de Perserverance.

J’espère que vous vous joindrez à nous car cela semble être une discussion passionnante. Si vous manquez notre webinaire en direct, nous le diffuserons également sur YouTube et Space.com.

Envoyez un e-mail à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.