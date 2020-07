Une nouvelle recherche révèle que la Terre et la Lune ont fait face à une énorme pluie de météores il y a 800 millions d’années .. !!!

De nouvelles recherches révèlent que la Terre et la Lune ont été bombardées par une pluie de météores géante il y a près de 800 millions d’années. Cette pluie de météores géante est venue avec trente fois plus de force que la frappe d’astéroïdes qui a tué les dinosaures.

Les résultats de la recherche

Les images ont été prises par l’orbiteur lunaire Kaguya qui a été examiné plus tard par des scientifiques japonais. Il a été découvert à travers les images qu’un très gros astéroïde s’est brisé et a plongé dans le système Terre-Lune. La taille de l’astéroïde était d’au moins 100 kilomètres (60 miles) de diamètre. Cela a laissé un impact profond sur la vie de la Terre.

Ce n’est à peu près qu’une fois tous les 100 millions d’années qu’un astéroïde de cette taille a la probabilité de frapper la Terre. En outre, des éons d’érosion et d’autres processus géologiques ont effacé les cratères d’impact de météores créés avant il y a 600 millions d’années. Cependant, il n’y a pratiquement pas d’érosion sur la lune. Cela a permis à l’équipe de reconstituer l’histoire de près de 60 grands cratères. L’âge de la formation des grands cratères a été étudié par les chercheurs de l’Université d’Osaka. Ceci a été examiné en examinant la densité des cratères plus petits dans leur plage d’éjectas. C’est là qu’après l’impact principal, des morceaux de roches auraient atterri.

En savoir plus sur la recherche

Les météores qui ont frappé la Terre et la Lune et sa masse étaient de 40 à 50 millions de milliards de tonnes. C’était un peu quarante à soixante fois plus grand que l’événement d’impact de Chixculub. La masse des météores a été calculée en utilisant les lois d’échelle et les probabilités de collision.

L’extinction massive de plus des trois quarts de la vie sur Terre et des dinosaures non aviaires a été menée par une grève comme celle-ci il y a environ 65 millions d’années. Les chercheurs ont déclaré: «Notre nouvelle découverte suggère que le flux d’éléments extraterrestres pourrait avoir influencé les cycles biogéochimiques marins … de graves perturbations du système climatique de la Terre et l’émergence d’animaux.