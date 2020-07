Regardez SpaceX attraper un cône de nez de fusée entier qui est tombé de l’espace pour la première fois (vidéo)

SpaceX vient de franchir une autre étape importante de la réutilisation des fusées – sa toute première double prise de carénage de charge utile.

La société a réussi à arracher du ciel les deux moitiés du carénage de charge utile tombant d’une fusée Falcon 9 peu après le lancement réussi d’un satellite militaire sud-coréen de Floride hier (20 juillet), a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

« Les deux moitiés de carénage capturées depuis l’espace par les vaisseaux @SpaceX! » Musk annoncé via Twitter hier soir. Puis aujourd’hui, Musk a dévoilé la vidéo du double jeu épique.

Ces navires sont GO Mme Tree et GO Mme Chief , tous deux équipés de grands filets pour attraper les carénages qui tombent, les cônes de protection qui entourent les satellites lors du lancement. (Les carénages SpaceX reviennent sur Terre en deux parties, expliquant le besoin de deux navires.)

SpaceX a attrapé une poignée de moitiés de carénage lors de missions précédentes, mais c’est la première fois que la société parvient à empêcher les deux pièces d’un seul lancement de sortir de la boisson.

Les captures de carénage font partie des efforts de SpaceX pour augmenter la réutilisabilité des fusées, un effort qui bat déjà son plein. La société atterrit et refait régulièrement les premières étapes de leur Faucon 9 et Faucon lourd des fusées. En effet, le lancement d’hier comportait un atterrissage de Falcon 9 sur un navire en mer, le 57e touché de rappel réussi pour SpaceX lors d’un lancement orbital.

C’était le deuxième atterrissage de ce booster particulier, qui a également aidé à lancer le Vol d’essai Demo-2 le 30 mai. Demo-2, le premier vol spatial avec équipage de SpaceX, a envoyé les astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à la Station spatiale internationale à bord d’une capsule Crew Dragon.

Un navire équipé d’un réseau SpaceX attrape la moitié du carénage de la charge utile d’une fusée Falcon 9 peu de temps après le lancement du satellite sud-coréen Anasis-II le 20 juillet 2020. (Crédit d’image: SpaceX)

Les carénages Falcon 9 et Falcon Heavy – ils sont les mêmes pour les deux fusées – coûtent environ 6 millions de dollars chacun, a déclaré Musk, il y a donc une forte incitation à les réutiliser. Et la réutilisation est plus difficile si les carénages éclaboussent, car l’eau de mer est très corrosive. D’où les bateaux sportifs de filet.

Les étages supérieurs du Falcon 9 et du Falcon Heavy restent consommables pour le moment. Le système de vols spatiaux de nouvelle génération de SpaceX, cependant, sera entièrement réutilisable. Le 100 passagers Vaisseau spatial et fusée géante Super Heavy , qui pourraient commencer à lancer des missions opérationnelles dès l’année prochaine, sont conçus pour voler plusieurs fois chacun, a déclaré Musk.

