Regardez Jaws avec Kevin Smith lors d’une soirée de surveillance sur Twitter samedi

Mâchoires célèbre son 45e anniversaire cet été, et pour aider à célébrer; vous pouvez le regarder avec Kevin Smith. le Commis directeur tweetera avec des gens à la maison en regardant la Steven Spielberg classique ce samedi, à partir de 13 h 00 HNP. Vous pouvez passer votre après-midi à regarder l’un des films classiques de tous les temps avec l’un des réalisateurs préférés de geekdom. Les fans de Jaws peuvent tweeter avec le réalisateur en utilisant le hashtag #JawsAtHome. Tout cela pour célébrer la sortie du film sur Blu-ray 4k, désormais disponible partout. C’est un beau transfert, alors assurez-vous d’en prendre une copie avant samedi.

Caractéristiques spéciales du Blu-ray Jaws 4k

Le disque comprend des tonnes de fonctionnalités spéciales, un livre de 44 pages, des tonnes de looks en coulisses, et plus encore. Les trois documentaires présentés sur le disque examineront la réalisation du film, l’impact du film sur non seulement l’industrie cinématographique, mais la société dans son ensemble, et ce qui a permis de restaurer le film pour cette sortie. Des scènes supprimées, des prises, des story-boards, des bandes-annonces, etc. sont également inclus. Le livre de 44 pages contient des photos et des storyboards des archives. La liste complète des fonctionnalités est ci-dessous.

CARACTÉRISTIQUES BONUS SUR 4K ULTRA HD et BLU-RAYTM:

Les coulisses de MÂCHOIRES

Le requin fonctionne toujours: l’impact et l’héritage de MÂCHOIRES

MÂCHOIRES : La Restauration

Scènes et prises supprimées

De l’ensemble

Bande-annonce théâtrale

FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE BONUS sur BLU-RAYTM:

Storyboards

Photos de production

Commercialisation MÂCHOIRES

MÂCHOIRES Phénomène

Cela pourrait être une tonne de plaisir, et diable, même si vous n’avez pas envie de tweeter avec Kevin Smith, allez-y et regardez-le quand même. C’est un film qui devrait déjà être dans votre collection, pour commencer en premier lieu.

