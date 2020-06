Lignes directrices du comté de LA pour redémarrer les heures limites de production de films, recommander des auditions à distance

Gracieuseté de Jorge Nava / Instagram

Il est sorti! Jorge Nava a officiellement été libéré de prison, sur Instagram avec une annonce le mardi 12 mai. Après avoir été arrêté pour possession criminelle de près de 300 livres de marijuana en février 2018, le Fiancé 90 jours star a plaidé coupable en juillet 2018 et a commencé sa peine de deux ans et demi en septembre 2018. Bien qu’il devrait être éligible à une libération au plus tôt en août 2020, il n’a purgé qu’un an et huit mois. Maintenant, c’est un homme libre!

« Le ciel est la limite de la liberté », a-t-il légendé trois nouvelles photos posant près de sa voiture.

Jorge, 31 ans, était détenu à l’Alhambra dans le complexe pénitentiaire de l’État de l’Arizona – Phoenix. Dans une interview exclusive avec En contact dirigé par l’avocat Brad Rideout, associé directeur, avocat au Rideout Law Group, il a expliqué qu’il vivait dans un «dortoir» avec des cabines qui était «presque comme une maison de transition». Son travail derrière les barreaux était à «l’unité d’accueil des travailleurs» où il a aidé à nettoyer et à désinfecter la zone.

Bien que sa peine ait été plus courte que prévu, Jorge a profité au maximum de son emprisonnement. Tout en parlant exclusivement avec En contact, il a révélé qu’il avait perdu 128 livres derrière les barreaux, admettant que la forme physique devenait «presque comme une dépendance». Après avoir commencé à s’entraîner avec d’autres détenus qui «s’entraînaient et faisaient de la musculation», perdre du poids «s’est produit naturellement».

Bien qu’il soit fier de lui pour maigrir, Jorge a également révélé que la perte de poids avait des effets secondaires involontaires. Apparemment, son nouveau look a causé des problèmes avec sa femme éloignée Anfisa Nava – et il pense que c’est la raison pour laquelle ils divorcent. « Je pense qu’elle était simplement jalouse de l’attention que je recevais », a-t-il déclaré. « Les nouvelles de ma perte de poids ne lui ont pas très bien plu. »

Selon lui, Anfisa, 25 ans, a commencé à bloquer ses appels à peu près au même moment où des photos faisaient surface montrant Heureux pour toujours la transformation de l’alun. «Je commençais en quelque sorte à perdre le contact avec elle», a-t-il expliqué. « Elle m’a dit tout de suite, comme le lendemain, qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec moi et que c’était fini. »

Malgré le drame, le natif de Californie a souhaité son ex et son nouveau petit ami, Leo Assaf, « le meilleur. » Il a un peu entendu parler du couple «de sa famille», mais il n’est pas vraiment obsédé par la relation. «Je le connais», a-t-il déclaré à In Touch. « [But] Je ne sais pas à quoi il ressemble, et je me fiche de ce à quoi il ressemble. «

Jorge semblait bien gérer la rupture. «Être isolé ici en prison, vous savez,… j’ai pu en quelque sorte grandir mentalement et… en quelque sorte être capable de contrôler mes émotions pour que je puisse penser [positively], » il a dit. «Je dois vraiment changer mon style de vie.» Nous avons hâte de voir ce qu’il fait maintenant qu’il est sorti.