Regardez comment Julianne Hough a révélé les changements qui se produisent en elle et comment Brookes, son mari la soutient !!

Parmi la galaxie des étoiles se trouve une dame nommée Julianne Alexandra Hough, ou simplement appelée Julianne dans la vie quotidienne. Elle est née en juillet 1988. Parmi ses nombreux talents, elle est danseuse, actrice, chanteuse américaine et aussi auteur-compositeur. Son merveilleux voyage a commencé il y a longtemps en 2007. En commençant par le casting de Dancing with the Stars d’ABC en tant que danseuse professionnelle, elle a remporté deux saisons avec ses partenaires qui étaient des célébrités à part entière. Elle a cependant quitté le spectacle deux ans plus tard en 2009 et est revenue à nouveau après cinq ans de l’année 2015. Cette fois pour juger les performances dans un rôle permanent. Pour l’ensemble de son travail, elle a même reçu trois nominations aux Primetime Emmy Awards avec son frère Derek Hough qui se trouve également être un danseur. À peu près au même moment, elle épousa Brooks Laich.

Nous avons maintenant une révélation intéressante à faire. Juste après quatre mois de mariage, elle a subi une énorme transformation. Elle a parlé à son mari Brooks des défis et des changements qui les regardaient. Elle a commencé à se connecter avec les femmes en elle et a commencé à déballer toutes les insécurités qu’elles avaient. Lentement, mais régulièrement, elle a commencé à se sentir courageuse et était prête à faire face à toute sorte de honte ou de culpabilité que la société lui jetterait. Mais la structure de la société de nos jours n’est pas très rigide. Cela change pour de bon. Off tard, il y a eu de nombreuses manifestations et campagnes de sensibilisation sur les questions transgenres. Quand elle a dit cela lors de sa session annuelle sur la santé des femmes, son frère Derek s’est également prononcé en faveur d’elle.

De toutes les connaissances que nous avons sur elle jusqu’à présent, une chose est certaine. C’est une femme courageuse qui ne reculera jamais simplement parce que les facteurs externes ne sont pas très favorables. Même son mari est fier d’elle pour ce fait. Il est toujours prêt à se lever et à la soutenir. Excellent partenariat en cours!