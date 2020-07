Aller pêcher! C’est l’activité ultime pour la distanciation sociale – betanewsfr

Wattles Pond est parsemé de nénuphars, entouré d’une flore locale luxuriante et presque complètement isolé des sons de Longley Road, qui jouxte sa limite ouest. L’étang isolé est un estuaire à système fermé qui n’a pas d’eau naturelle entrante ou sortante, ce qui entraîne des fluctuations de sa profondeur et de son empreinte. Mais quelle que soit sa profondeur, il fournit aux résidents de Groton et de Pepperell voisin une abondante quantité de bars, de brochets et de poissons-chats. Phal Uy vérifie le leurre avant de le lancer dans les eaux de la rivière Concord à Lowell.Ce n’est que l’un des dizaines d’endroits de la région qui offrent un répit entre le phishing en ligne et la pêche à la ligne. La vallée de Nashoba, dans le comté de Middlesex, possède une vaste toile d’araignée de rivières qui fournit aux pêcheurs locaux des trophées et des séances de photos et, dans de rares cas, un dîner. «Il n’y a pas de meilleur exemple de distance physique que la pêche à la mouche», a déclaré Charlie Shadan, propriétaire de l’Evening Sun Fly Shop à Pepperell. Le magasin spécialisé du centre-ville se trouve près des rives de la rivière Nissitissit, un ruisseau de 10,5 miles qui serpente à travers la ville. Dans des circonstances normales, la rivière offrirait des truites mouchetées à la douzaine aux pêcheurs à la mouche. Mais la sécheresse prolongée et persistante a asséché le sport, comme dans d’autres rivières de la région comme la Concord, Merrimack, Squanocook, Nissitissit et Nashua, entre autres. Eric Curran montre la basse qu’il a tirée de Kenny Pond pendant que papa Mike Curran célèbre. Kenny Pond est le nom non officiel de l’étang de conservation de Dunstable De nombreux lieux de pêche de la région font partie de terres protégées, mais Willard Brook à Townsend est un parc d’État qui propose du camping, de la randonnée et une pléthore d’activités de plein air toute l’année. Le ruisseau est tissé dans les contours de la rue Main, courant à côté, sous et le long des deux côtés de la route 119 comme deux vrilles du même être. Ici aussi, comme tous les lacs et rivières du Massachusetts, un permis de pêche valide est requis. Toute personne âgée de 15 ans et plus doit obtenir une licence auprès de la Division des pêches et de la faune de l’État. Les licences annuelles coûtent 27,50 $ pour les résidents, 16,25 $ pour les personnes âgées de 60 à 69 ans. Les licences sont requises pour les 70 ans et plus et les 15-17 ans, mais elles sont gratuites. Des licences à court terme et hors de l’État sont également disponibles. Consultez le site Web de l’état pour plus de détails, y compris les cavaliers pour la pêche en eau salée. Quitter Townsend via la rivière Squanacook révèle des dizaines de points forts tout au long de Shirley. Vous y trouverez de nombreux points de casting de haut niveau et plusieurs points secrets. « Amener les gens à révéler leurs lieux de pêche secrets, c’est comme demander leur code PIN de carte bancaire », a déclaré Shadan. Même depuis son fauteuil roulant, Sareut Roum peut tirer les crapets des canaux de Lowell. On comprend que les habitants sont tout aussi protecteurs de leur environnement et exhortent les habitants de l’extérieur à respecter les quartiers environnants et les terrains autour des zones de pêche. ou des effets personnels ici », ont déclaré plus d’une personne. Fitchburg – ou dans ce cas, Fishburg – vante des visites des eaux de la rivière Nashua ainsi que de plusieurs étangs et réservoirs. Principalement situés dans la zone urbaine, ces étangs offrent un répit accessible à pied des activités et du bruit de la ville. Rebecca Curran prend une beauté à Kenny Pond à Dunstable.Situé à l’intérieur de la zone de conservation Crocker, Overlook Reservoir (alias Overbrook) est une zone de loisirs isolée qui sert de la truite et d’autres espèces indigènes. Seule la pêche sur le rivage est autorisée ici, ainsi qu’au réservoir Scott, à quelques kilomètres de là. Des sentiers pédestres encerclent l’étang, qui est contenu par un barrage pour maintenir les niveaux. Squanacook, peu importe d’où vous jetez le long de ses rives, est la Mecque des pêcheurs à la mouche. L’eau courante est la plus propice à la pêche à la mouche, mais l’eau encore offre un ensemble unique de défis et de triomphes, bien qu’avec des espèces différentes. Encore une fois cependant, il n’y a assez d’eau qu’en amont du barrage pour une coulée fructueuse. Même la puissante rivière Merrimack est une version émaciée de sa rondeur normale, la souffrance estivale de la paresse hivernale. L’hiver doux a produit moins de chutes de neige que la normale, réduisant ainsi la fonte printanière prévue à un simple filet au moment de son arrivée à Lowell. Sans courant, sans profondeur et sans réseau d’eau contigu, les bars et les stripers du Merrimack ont ​​été contraints de pénétrer dans des bassins densément remplis d’eau stagnante. Comme les étudiants du printemps dernier, la sécheresse a contraint les poissons à l’école à la maison, réduisant leur nombre et leur croissance. Mais certains canaux ont encore des profondeurs adéquates. La rivière Concord reste également pleine à certains endroits, en particulier derrière les barrages. À Billerica et à Lowell, la rivière est plus populaire que jamais. Alors que d’autres eaux vives dissuadent les pêcheurs, le Concord les accueille. L’achigan à grande bouche et même le poisson-chat représentent un défi pour les sportifs. Bobby Desrosiers pêche avec sa fille, Brinley, 3 ans, au lac Mascuppic à Tyngsboro.Le long de la majeure partie de son kilométrage sinueux, le Concord est accessible en voiture, à pied ou en bateau sans moteur. La compétition pour le poisson vient des faucons et des hérons, qui ne «capturent pas» comme le font la plupart des pêcheurs et femmes du Massachusetts. Damon Pond à Ashby est l’un des rares endroits où vous pouvez nager avec les poissons et pêcher avec les nageurs. C’est un guichet unique pour les activités aquatiques et parfait pour les sorties en famille – même les kayaks sont les bienvenus. Bien que souvent négligé par son plus grand cousin à Ashby, le réservoir de Fitchburg, Damon est un joyau secret connu principalement pour sa tranquillité. Les habitants ont également des criques et des criques «secrètes» qui ont apporté des années de succès. Mais n’importe où autour de son périmètre peut servir de point idéal en fonction de l’appât, de l’heure de la journée et de la saison. Kenny Pond est le nom non officiel de l’étang de conservation de Dunstable qui est niché loin des routes. Il apparaît de manière anonyme sur la plupart des cartes et son emplacement est basé sur le besoin de savoir, et les citadins sont les seuls à avoir besoin de le savoir. La surface est la ligne de démarcation calme entre deux écosystèmes bruyants. Les basses agitées et affamées ci-dessous sont de redoutables adversaires pour les pêcheurs agités et patients ci-dessus. Voici quelques-uns des meilleurs trous de pêche du coin. Tout ce que vous avez à faire est d’en choisir un et de saisir votre canne et votre moulinet.

