Récapitulatif du travail de l’amour: les gars s’instruisent

HISTOIRES CONNEXES

Ce fut une semaine difficile au milieu d’une année difficile, alors permettez-moi de vous distraire avec le fait ridicule que l’une des Travail d’amour mecs partant littéralement fait pipi sur la maison comme il dit son dernier au revoir.

Voir? Maintenant, vous ne vous sentez peut-être pas mieux, mais au moins une petite partie de vous est intriguée. Lisez la suite pour les faits saillants de « 10 choses que Kristy aime à votre sujet. »

Trent commence l’épisode en étant, comme mon collègue très regretté Michael Slezak le disait, non seulement trop mais 1-800-2-Much. Il roule littéralement dans le salon, créant une ambiance sur laquelle il ne fera que doubler le reste de l’heure. Les gars reçoivent un message à la télévision: ils vont passer un test d’aptitude d’une demi-heure « avant la rentrée scolaire ».

Les nouvelles de l’examen rencontrent des émotions mitigées. «Je ne suis pas aussi stupide que je le pense», nous assure Matt. « Je suis allé à Yale », nous rappelle Keith, notant que certains de ses concurrents ne sont pas allés à l’université et ne s’en tireront pas bien. Que cela soit vrai ou non, Jason a l’air de flipper. Ou peut-être qu’il vient d’entendre le point de vue d’Alan sur l’événement du matin: «Je préfère de loin me masturber dans une tasse tous les jours plutôt que de faire un test par semaine.» Charmant.

Après avoir transpiré pendant le test, un bus scolaire s’arrête à l’extérieur et les amène à la Parent Prep Academy, alias une école locale dont la production a pris le relais pour la journée. Le gymnase est installé comme un rassemblement de pep – avec des étudiants qui crient – pour « Genius Vs. Gents », un défi qui se résume essentiellement à Êtes-vous plus intelligent qu’un élève de 5e année? avec Kristin Davis dans le rôle de Jeff Foxworthy. Dans une interview, Kristy dit que l’intelligence est importante, mais la tâche sera également la première fois qu’elle verra comment les gars interagissent avec les enfants.

Il est embarrassant de voir à quel point les enfants réussissent mieux sur toutes les questions que nous voyons. Mais attendez: il y en a un à propos des relations amoureuses ET LE JEUNE FUME MÊME LES ADULTES SUR CELUI-CI. Quoi qu’il en soit, nous obtenons finalement les résultats des tests d’aptitude: sur 100 possibles, le diplômé de Harvard Marcus a obtenu le meilleur score avec un 91; Keith est arrivé deuxième avec un 83.

Kristy répond également à quelques questions idiotes sur quel gars elle aimerait le plus faire [insert activity here] avec, et ses réponses envoient les gars en spirale. Dans le gymnase de la maison le lendemain, Keith craint que le fait qu’elle ait dit qu’elle aimerait faire un road trip avec lui équivaut à la zone d’amis. « Ça fait beaucoup de temps dans une capsule », dit quelqu’un hors caméra, et même si je ne peux pas être sûr que ce soit Gary, c’est formulé de manière si bizarre, je suis presque sûr que c’était Gary. Ils sont aussi super jaloux de Kyle, car Kristy a dit son nom deux fois lors de la session de questions-réponses.

Plus tard, quand Kristy visite la maison des gars pour un petit repaire, Jason l’emmène en bas pour jouer dans les quartiers et lui poser des questions sur les choses importantes de la vie, comme, « Avez-vous déjà eu une quiche? » Quand il gagne au jeu à boire, il veut qu’elle l’embrasse, mais elle méprise et lui donne juste un coup de bec sur la joue. Il est déçu. Dans un segment d’interview dans lequel il semble VRAIMENT pas sobre, il offre cette sagesse: «Les amoureux s’embrassent ici[[indique les lèvres[pasici[[nothere[indique la joue]. Et puis de vrais amoureux s’embrassent ici[[indique sous la taille], pas ici[[indique la joue]. » Dans le cas où vous recherchiez un devis à coudre sur un oreiller de porteur ou quelque chose du genre.

Venons-en aux dates de l’épisode, d’accord? Stewart est le premier, et les deux traînent chez elle et font le dîner ensemble. C’est discret et mignon, et j’aime vraiment Stewart dans l’ensemble. [Side note: Doesn’t it seem like a no-brainer for the show to lock down a meal-kit company to sponsor/provide the dinner?] Ils sont interrompus par un coup à la porte: c’est Jason et un Trent torse nu dans un chapeau idiot, qui demande à savoir où se trouve son chat en peluche, Snoots. Parole aux sages, Trent? Le « OMG ce gars dans mon dortoir est tellement fou! » la chose porte toujours mince à mi-parcours de l’automne. Ils partent. Stewart raconte comment son père a lutté contre la toxicomanie et comment sa mère «est ma meilleure amie». Ce dernier peut être un drapeau rouge ou une note de bas de page douce; il est juste trop tôt pour le dire. (Soit dit en passant, l’un des gars a caché Snoots dans le premier H du signe FATHERHOOD.) Stewart et Kristy dansent lentement sur un quatuor à cordes qui vient juste de s’installer dans la cour, puis il l’embrasse bonne nuit et elle semble vraiment dedans.

Le lendemain matin, Walker apprend que son rendez-vous avec Kristy impliquera un voyage d’une nuit. Lui et Kristy se rendent à Savannah, où ils font une promenade en bateau, s’embrassent au sommet d’un phare et parlent du fait qu’il n’est pas seulement un directeur de funérailles, il est également impliqué dans une société de technologie qui émet la première carte de crédit en or massif au monde …? Avant de pouvoir dire « Magnises », il raconte à Kristy comment il voyage dans le monde entier pour travailler, et elle commence à se demander s’il est réellement prêt à s’installer et à avoir des enfants.

Et puis c’est l’heure de la décision! Trent caresse littéralement la pièce quand il voit qu’il est en sécurité. Alan a-t-il de mauvaises allergies ou est-il vraiment au bord des larmes quand Kristy décide de le garder une semaine de plus? À la fin, Walker, Jason et Angelo sont dans la boîte We Need to Talk.

Même avant de parler à Kristy, Angelo est tout: «Est-ce que je vouloir rester ici si j’ai été en danger de partir deux semaines de suite? » Et quand elle lui dit qu’elle ne ressent pas le lien entre eux, alors il rentre à la maison, il interviewe qu’elle ne serait jamais arrivée avec ses amis ou sa famille. Oh et puis il y a ça, dit moqueur: «Elle est comme un 4, au mieux. Tu sais ce que je veux dire? Je traîne avec des 10 et des 12 toute la journée. »

J’ai tellement de réponses à cela, je vais les numéroter.

1. J’en doute fortement.

2. Alors, est-ce sur une échelle de 1 à 10? 1-12? 1-25? Je suis fasciné de connaître les détails de votre processus hautement scientifique.

3. Pour une raison quelconque, les commentaires d’Angelo me rendent soudainement, étrangement et farouchement protecteur de Kristy. Comment, OSEZ-VOUS, SIR?

Elle laisse également Walker partir mais pleure en le faisant, disant qu’il est la première personne qu’elle a renvoyée chez elle où cela ressemble en fait à une rupture. (Mais elle ne veut pas non plus que ses enfants grandissent dans un salon funéraire, et j’ai vu La hantise de Hill House, donc je ne peux pas lui en vouloir.)

Mais l’éviction de Jason est en quelque sorte parfaite dans la façon dont elle résume bien son temps dans la série. Il réitère qu’il «n’est pas vraiment dans la vie de la ville autant». Elle dit qu’ils ne sont pas sur la même page. Puis il sort de la maison en courant, crie «Caroline du Nord! Papa rentre à la maison! », Puis urine sur le mur extérieur avant de monter dans la voiture qui le conduira à l’aéroport. « Bonne décision », dit Kristy à la caméra. « C’est tout ce que j’ai à dire. »

Maintenant c’est ton tour. Qu’as-tu pensé de l’épisode? Les bons gars sont-ils rentrés chez eux? Frappez les commentaires et faites-le nous savoir!