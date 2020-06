Mads Mikkelsen boit au boulot – / Film

Si la pandémie en cours ou les événements des dernières semaines vous ont poussé à boire un peu plus que vous ne l’auriez fait autrement (et qui pourrait vous en vouloir?), Vous pourriez être intéressé par Un autre tour. C’est un nouveau film dans lequel Mads Mikkelsen (Casino Royale, Rogue One: une histoire de Star Wars) et ses amis décident de voir s’ils peuvent mieux vivre en gardant constamment l’alcool dans le sang et en ne buvant que «pendant les heures de travail».

Mais les gars sont tous des enseignants du secondaire, donc tout cela n’est peut-être pas la meilleure idée – et décider de repousser les limites de leur propre plan semble également que ce n’est pas la meilleure chose pour leur santé et leurs relations. Mais c’est définitivement la meilleure chose pour ce film, qui semble divertissant comme l’enfer. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Une autre remorque ronde

Un autre tour est écrit par Thomas Vinterberg et Tobias Lindholm, les auteurs du célèbre long métrage danois de 2012 La chasse, qui mettait en vedette Mikkelsen en tant qu’enseignant accusé d’avoir abusé sexuellement d’un de ses jeunes élèves. Vinterberg, qui a également réalisé La chasse, est à nouveau derrière la caméra ici, et bien qu’il soit généralement connu pour ses tarifs plus sérieux (il a également récemment réalisé Loin de la foule déchainée et un thriller catastrophe sous-marin appelé La commande), celui-ci semble avoir une séquence plus légère… enfin, au moins jusqu’à ce que le groupe décide de pousser son expérimentation au niveau supérieur et de gâcher leur vie en buvant trop.

Un autre tour a été répertorié hier dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Ce festival n’a en fait pas lieu cette année, mais 56 films ont reçu le label Cannes 2020 pour ajouter du prestige et renforcer leur réputation pour les futurs festivals et lors de leurs éventuelles sorties théâtrales.

Voici le synopsis du film:

Le film est centré sur quatre amis – tous des enseignants du secondaire – qui testent une théorie selon laquelle ils travailleront et vivront mieux en maintenant un niveau constant d’alcool dans leur sang. Leurs premiers résultats sont positifs avec des classes et des résultats en amélioration; cependant, à mesure qu’ils poursuivent l’expérience, les résultats deviennent plus extrêmes.

Mikkelsen, une star de NBC Hannibal et Marvel Docteur étrange, est clairement le plus gros tirage ici, et il est rejoint par Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie, Susse Wold, et Helene Reingaard Neumann dans le casting. Il n’y a pas encore de mot sur une date de sortie officielle – la bande-annonce se termine avec les mots « Coming Soon ».

Articles sympas du Web: