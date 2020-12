Récapitulatif de la saison 4 de The Expanse: Ilus, les portes de l’anneau et la fin de Cliffhanger

Tous les Belters ne sont pas d’accord avec ce nouveau paradigme, le percevant comme une liquidation; une capitulation face à ceux qui les rabaisseraient et les exploiteraient encore. Marco Inaros (Keon Alexander) est la voix de l’opposition la plus vocale et la plus militante. Marco est l’ex-beau de Naomi Nagata (Dominique Tipper) et père de leur enfant, Filip (Jasai Chase Owens), et bien que ces jours-ci il se qualifie de combattant de la liberté, ce n’était pas toujours le cas. Quand il était avec Naomi, il l’a amenée à écrire un code qui, selon lui, ne ferait que désactiver d’autres navires, permettant à leur faction de venir à la rescousse et d’extorquer le paiement de leur temps et de leurs problèmes. Cependant, Marco a utilisé le code pour surcharger le réacteur d’un navire amarré, tuant des centaines de personnes. Lorsque Naomi, désemparée et culpabilisée, a quitté la faction, elle a été empêchée de prendre leur fils, Filip.

Marco est appréhendé par Drummer et Ashford pour son rôle dans la capture du navire de colonie UNN Soujourner et l’exécution de son équipage. À bord du Behemoth, Marco tente de gagner Ashford à sa vision du monde, lui rappelant que la ceinture subira un déclin terminal de profit et d’influence en raison de l’exode, et, en outre, très peu de Belters, en raison de leur physiologie spatiale. , sera en mesure de profiter des nouveaux mondes courageux au-delà des portes du ring. Les chefs des différentes factions OPA se réunissent pour décider si Marco doit ou non être espacé (éjecté dans l’espace sans costume) pour rompre la fragile trêve entre les planètes intérieures et extérieures. C’est le batteur qui rompt le lien, estimant que tuer Marco ferait de lui un martyr et propulserait dans l’action les factions fidèles à sa cause.

Sur Terre, Avasarala fait face à un défi de leadership de la part de Nancy Gao (Lily Gao) qui, contrairement au titulaire, est un fervent défenseur du changement, de l’opportunité et de l’aventure que représentent les portes de l’anneau. La campagne d’Avasarala a des conséquences néfastes sur son éthique et sa vie personnelle, en particulier son mariage. Elle recourt à des diffamations contre Gao, et n’est pas au-dessus de tenter d’utiliser les problèmes d’Ilus à son avantage.

OPA bigwig Fred Johnson (Chad L. Coleman) révèle l’emplacement de Marco à Avasarala, qui ne perd pas de temps à envoyer une équipe de marines sur le vaisseau spatial Pizzouza pour l’extraire. Marco, cependant, n’est pas à bord, et la fusillade qui en résulte entre les marines et les Belters entraîne de graves pertes en vies humaines. Les retombées portent gravement atteinte à l’image, à la réputation et aux chances d’élection d’Avasarala, et font en outre le jeu de Marco.

Fred Johnson rend visite au Behemoth, recevant de Drummer à la fois un coup de poing au visage et la nouvelle de sa démission. Ashford jure de traquer et de tuer Marco et veut que Drummer l’accompagne, mais elle refuse au motif qu’elle en a assez de la politique et de ses machinations.