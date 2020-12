Pré-commande PS5: les premiers concessionnaires confirment de nouvelles consoles pour 2020

Il faudra être patient sur une PS5, ce qui n’est toujours pas facile à obtenir. Mais les premiers concessionnaires ont maintenant annoncé qu’au moins les précommandes seraient à nouveau possibles cette année.

Le statut actuel est que la console PS5 de la troisième vague de précommande devrait atteindre les pré-commandes d’ici la mi-décembre. L’expérience montre que les détaillants se prépareront ensuite à la quatrième vague, avec une date de livraison potentielle en janvier 2021.

En plus d’Otto.de, GameStop, Expert & Co. feront à nouveau partie de la fête. Chez Saturn / Media Markt, cependant, ils semblent toujours traiter les précommandes ouvertes de la PS5 et ne fourniront aucune nouvelle console d’ici là. Amazon.de est très prudent depuis des semaines et ne fournit aucune information sur d’éventuelles précommandes PS5. Cependant, on peut supposer que la date sera annoncée en temps utile, même si cela n’a pas été la meilleure tactique à ce jour.

Il en va de même avec la Xbox Series X.

La Xbox Series X est encore très difficile à trouver. Sporadiquement, les options de précommande chez Amazon & Co. apparaissent encore et encore, mais elles sont à nouveau épuisées tout aussi rapidement. Malheureusement, il n’y a pas de modèle réel ici.

Le fait est que la PS5 ne sera toujours disponible qu’en ligne et non dans les magasins physiques. Ce n’est certainement pas la solution la plus idéale, mais dans le contexte de la pandémie et des verrouillages régionaux, cela a du sens.

Mais si tu ne peux pas attendre, tu devrais l’offre de 1 & 1 Jetez un œil à ceux qui proposent actuellement une connexion DSL avec une PS5 en option bonus qui peut désormais être livrée en décembre.