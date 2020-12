Ramener la crainte – / Film

Ses matériaux sombres ne fait que s’améliorer avec chaque épisode de sa deuxième saison, avec le troisième épisode, «Theft», mettant enfin un terme à l’intrigue lente sorcières contre Magisterium et à l’action réelle. Et par action réelle, je veux dire Will et Lyra assis dans un cinéma pour regarder Paddington.

Non, je ne veux pas vraiment dire ça. Mais cette scène est un exemple clé de la façon dont Ses matériaux sombres laisse libre cours à ses pièges fantastiques austères et épiques pour embrasser une partie de la crainte et de la fantaisie qui était pour la plupart absente de sa première saison. Associer ce moment calme de connexion avec Will et Lyra dans la salle de cinéma bondée (avec la comédie silencieuse de Lyra introduite pour la première fois au pop-corn) avec les enjeux croissants d’un étranger volant l’aléthiomètre de Lyra et la mère de Lyra se rapprochant de la trouver fait un épisode tout à fait passionnant de Ses matériaux sombres.

Il ne reste que les enfants

Une de mes choses préférées sur Ses matériaux sombres cette saison, c’est à quel point Pan se révèle être une présence, par rapport à sa curieuse absence pendant de longues périodes de la saison 1 (en raison, probablement, du budget). L’une des choses remarquables qui définit Ses matériaux sombres à part d’autres franchises fantastiques, il y a l’existence des démons: l’autre moitié des humains qui représentent l’âme d’une personne, sous forme d’animal qui marche et qui parle. Et nous voyons Pan agir comme l’âme de Lyra dans cet épisode, ou plutôt, comme sa conscience – la harcelant et doutant de ses motivations alors qu’elle poursuit sa propre mission égoïste pour en savoir plus sur Dust avec le Dr Mary Malone (Simone Kirby), défiant les ordres de l’aléthiomètre pour qu’elle aide Will à retrouver son père.

Dafne Keen devient merveilleusement habile à montrer l’arrogance naturelle de Lyra, en lançant des sourires narquois et des coups sournois sur les moustaches. Mais l’arrogance caractéristique de Lyra revient pour la mordre, alors qu’elle est rapidement abordée par ledit policier moustachu, qui recherche Will dans le bureau de Mary perplexe. Lyra ment doucement en réponse aux questions rapides du flic, avant de baisser la garde et de donner accidentellement à Will, son visage tombant quand elle réalise ce qu’elle a fait. Une poursuite s’ensuit rapidement, conduisant Lyra jusqu’à la portière de la voiture de Lord Boreal, ou Sir Charles Latrom comme Lyra le connaît, qui lui propose de la ramener chez elle. Lyra accepte avec joie son offre et pose distraitement ses questions douces (Ariyon Bakare, encore une fois, brille quand on lui donne la chance de jouer au serpent) avant de quitter aussi rapidement sa voiture, oubliant presque son sac à dos avec l’aléthiomètre. Mais elle découvre bientôt que l’aléthiomètre manque et que Latrom n’est «rien de plus qu’un voleur», comme le déclare Pan. La panique de Lyra est palpable et il n’a jamais été aussi clair que Lyra a été poussée dans un monde extraterrestre – apportant quelque chose de beaucoup plus intéressant à son personnage, car elle s’appuie davantage sur sa propre arrogance.

Pendant ce temps, Will (Amir Wilson) trouve son chemin vers Lyra après avoir passé la journée à chercher Citagazze pour elle, où il n’a trouvé qu’une Angelica distante (Bella Ramsey, si merveilleusement décousue et terreuse dans ses brèves apparitions) qui rejette ses questions sur la mystérieuse Torre degli Angeli et lui parle comment les Spectres ont tué ou chassé tous les adultes de la ville, le laissant avec un avertissement inquiétant sur son adolescence imminente. Mais après avoir retrouvé Lyra dans les jardins botaniques de son monde, où elle admet en larmes qu’elle a perdu l’aléthiomètre, Will l’emmène au cinéma dans l’une des scènes les plus délicieuses de la série à ce jour. Pas seulement pour le fait qu’ils jouent Paddington au théâtre, mais pour ces petits moments d’intimité émotionnelle qui se déroulent sur une scène comique – Will et Lyra admettant qu’ils s’inquiétaient l’un de l’autre pendant que Lyra vole son pop-corn et le qualifie de dégoûtant. La scène se termine par un charmant petit moment où Pan regarde son nez hors du sac à dos pour regarder Paddington dans la crainte, et c’est comme Ses matériaux sombres n’a plus peur d’embrasser le côté magique de son histoire.

Quand le brouillard se lève

L’intrigue B de l’épisode suit l’aéronaute aventureux de Lin-Manuel Miranda, Lee Scoreseby, qui se retrouve attiré par des vents étranges vers une triste ville de pêcheurs du nord, où il échange du whisky contre des informations sur Stanislaus Grumman, l’explorateur qui aurait un connexion à une arme puissante. Ses informations le mènent à un observatoire voisin où Grumman travaillait, dirigé par le Dr Haley (Angus Wright, un acteur britannique faisant un repas de sa courte scène), qui n’hésite pas à accuser Lee d’être un hérétique et à lui tirer dessus. C’est un rappel effrayant du fanatisme religieux qui contrôle le monde, tout comme la scène suivante qui voit Lee capturé par les forces du magistère, qui avait été appelé par le Dr Haley avant que Lee ne le tue instinctivement.

Dans une scène inventée intrigante pour la série, nous avons la seule rencontre entre deux des adultes les plus importants de la vie de Lyra: Lee Scoresby et Mme Coulter (Ruth Wilson, le tuant à nouveau avec la menace effrayante et la vulnérabilité tremblante, que dire de plus?). C’est une scène qui n’est pas dans les livres, mais Miranda et Wilson vendent absolument l’hostilité qui cède la place à une confiance méfiante, alors que Mme Coulter libère Lee de son amour pour Lyra. Oh, et Mme Coulter découvre enfin où se trouve Lyra, grâce à un autre prisonnier bien placé, le domestique d’Asriel, qui révèle que Lyra a voyagé dans l’autre monde.

La fin du destin

Lyra, Lyra, Lyra. Il s’agit de notre fille de prophétie résidente, qui s’est révélée être l’élue pour apporter «la fin du destin», déclare le démon Kaisa de Serafina Pekkala, en conversation avec Iorek Byrnison. C’est un retour bienvenu de revoir Iorek – dont la maison est maintenant en train de fondre à cause de la larme d’Asriel dans le ciel – même si je me suis rendu compte à quel point c’était drôle que cette scène d’exposition très sérieuse et simple se déroule entre deux animaux qui parlent. Seulement sur Ses matériaux sombres.

Le Dr Mary Malone est également aux prises avec le destin, qui est sur le point de faire une percée scientifique avec la matière noire, mais heurte un mur après la disparition soudaine de Lyra. La présence ancrée de Kirby offre un peu de normalité dans tous les événements fantastiques et intenses de l’épisode, et avoir un aperçu de sa vie domestique (avec une sœur inquiète et de jolies nièces) ne fait que prouver à quel point elle est observable. J’aime voir Mary se débattre, dans une ornière, et passer du temps avec elle et sa vie de famille frustrée le communique aussi. Enfin, lorsque la science lui fait défaut, Mary se tourne vers la foi, faisant ressortir les bâtons I Ching pour les étudier – l’interconnexion d’elle en utilisant les bâtons avec la grotte se réveillant et reflétant les motifs des bâtons est une bonne idée. Le moment de la percée scientifique de Mary avec l’apogée de Will et son arrivée au manoir de Boreal, où il montre sa main et propose un marché: récupérez le «couteau subtil» de la Torre degli Angeli, et il vous rendra l’aléthiomètre.

Sidenotes subtiles

Le spectacle fait vraiment allusion à l’importance de ces jardins botaniques …

Je me demande si le cri de Paddington est un clin d’œil aux fameux ours CGI moqués de La boussole dorée ou au contributeur partagé aux deux Ses matériaux sombres et Paddington, Anton. Je choisis de penser au premier.

Pas d’Andrew Scott cet épisode, mais je reconnaîtrais cette voix qui murmure mystiquement «Retour…» et cette bouche n’importe où!

