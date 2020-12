Comment terminer une quête légendaire dans Fortnite chapitre 2, saison 5

FortniteLe chapitre deux de la saison 5 est enfin en ligne et les joueurs sont prêts à plonger dans ce qui s’est passé après leur combat époustouflant contre Galactus. Fortnite les joueurs ont fait équipe avec le casting de héros Marvel, présentés la saison précédente, pour vaincre Galactus à la fin de la dernière saison.

Bien que les efforts aient semblé aboutir à la fin, Galactus a pu endommager les principes fondamentaux de la Fortnite monde en consommant une partie du point final et en provoquant une boucle. Les chasseurs les plus élitistes de l’univers se rassemblent maintenant dans le Fortnite monde pour s’assurer que personne n’échappe à la boucle, et un nouveau scénario n’est pas tout ce que la nouvelle saison a apporté.

Un tas de nouveaux mécanismes et armes ont été introduits dans le jeu avec le patch v15.00, donnant au jeu une bouffée d’air frais. Dans le cadre du nouveau patch, les quêtes sont désormais séparées en niveaux de rareté. Les quêtes plus rares rapportent plus d’XP et semblent être légèrement difficiles par rapport aux défis de niveau inférieur.

Une des quêtes mythiques que les joueurs doivent accomplir pour débloquer le mandolorien ensemble les oblige à relever un défi légendaire. C’est essentiellement une quête dans une quête, qui peut être un grattoir pour les joueurs qui reviennent.

Comment pouvez-vous terminer une quête légendaire en Fortnite chapitre 2, saison 5

Le défi qui vous demande de terminer une quête légendaire est une tâche mythique. Peu importe la quête légendaire que vous terminez et la seule disponible à ce jour oblige les joueurs à relever des défis Bounty sur toute la carte.

Terminer quatre quêtes Bounty suffira pour terminer cette mission légendaire et le défi mythique que vous devez réellement relever pour débloquer le mandolaire ensemble.

Capture d’écran via Epic Games

Pour terminer les quêtes de primes, vous devrez localiser les PNJ donneurs de primes sur la carte et parler avec eux pour commencer l’une des quêtes qu’ils ont à offrir. Notez que vous ne pourrez avoir qu’une de ces quêtes actives à la fois, ce qui signifie que quatre d’entre elles peuvent prendre plus de trois matchs.

Les défis Bounty récompensent les joueurs avec des lingots d’or qui peuvent être utilisés pour acheter des armes d’élite, des informations, des services et des améliorations.