Rainbow Six Siege Neon Dawn officiellement révélé

La date de sortie de Rainbow Six Siege Neon Dawn approche et Ubisoft a commencé à vous demander à quoi s’attendre de la mise à jour Y5S4. Comme toujours, cette première allumeuse est assez petite, mais elle indique un peu ce à quoi nous pouvons nous attendre de la nouvelle saison. Et comme d’habitude, il y a beaucoup de fuites si vous voulez le scoop avant la révélation officielle.

Il y a très peu de teaser officiel – juste un rayon de soleil néon faisant allusion au nom de la saison. Ce teaser ne révèle même pas le nom, mais même sans les fuites non officielles, l’une des chaînes régionales d’esports de Rainbow Six Siege a confirmé que Y5S4 s’appelle Neon Dawn.

Les développeurs ont précédemment annoncé que la nouvelle mise à jour Y5S4 mettra en vedette un nouvel opérateur de Thaïlande, ainsi qu’une refonte de la carte du chalet. Selon les fuites, Aruni est le nom de ce nouvel opérateur – un défenseur équipé d’un MK14 EBR, d’un P10 RONI et d’un PRB92. Sa capacité semble être la porte laser Surya, qui peut être placée autour des points d’entrée pour infliger des dégâts aux attaquants envahisseurs.

Naturellement, toutes ces informations divulguées sont susceptibles de changer avant la sortie de la nouvelle saison. Vous pouvez consulter le teaser officiel ci-dessous.

Pouvez-vous supporter la chaleur? ☀️ pic.twitter.com/ezGgjzX2n1 – Rainbow Six Siege (@ Rainbow6Game) 3 novembre 2020

Avec Neon Dawn en route, il est temps de regarder vers l’avenir la feuille de route de Rainbow Six Siege Year 6 – vous pouvez suivre ce lien pour en savoir plus sur ce à quoi vous attendre de l’avenir de Siege. Nous devrions bientôt voir beaucoup plus de Neon Dawn – si la cadence de la version précédente tient bon, attendez-vous à ce que la mise à jour soit lancée en décembre.