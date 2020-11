Qui était ce gars à la fin de la première de la saison 2?

yokamira Gants de Moto Homologué CE, Gants Scooter Plein-Doigt Écran Tactile Mi Saison, Gants Tactiques de Sport en Plein Air Femme et Homme pour Motocross, Combat, Escalade, Camping, Chasse, Vélo, XL

Nouveau design amélioré de carapace de tortue épaissie avec éponge épaisse intégrée - Les joints du dos de la main sont faits de haute qualité en fibre de carbone épaissi de conception de protection de la ecaille de tortue. Par rapport à la du gel de silice utilisé par d’autres produits similaires, la dureté est plus forte, la protection est mieux en place, et l’impact est plus efficacement soulagé. Embarqué avec un tampon éponge épaissi pour protéger vos mains de l’abrasion et des égratignures. Les derniers matériaux d’écran tactile haute sensibilité - gants tactiques Yokamira ont des matériaux sensibles au toucher spéciaux sur les bouts du pouce, l’index et le majeur, avec une sensibilité allant jusqu’à 95%. Il est pratique et rapide d’accéder à l’écran de téléphone mobile sans enlever le gant. Matériel PUP super résistant à l'abrasion et super antidérapant -La paume du gant de yokamira est faite de matériau de PUP mise à niveau et épaissi. Il est plus solide et plus résistant à l’usure que les autres matériaux courants. Il a une meilleure performance antidérapante et offre une bonne adhérence. Lorsque vous saisissez des objets lourds, il ne causera pas de dommages à la paume. Conception d’aération haute performance -Les gants tactiques sont faits de tissu d’escalier micro-élastique respirant et de matériau micro-fibre haute performance, ce qui les rend confortables et beaux à porter. La position de l’articulation du doigt est conçue avec un trou de ventilation en caoutchouc, qui peut rapidement dissiper la chaleur et n’est pas facilement infiltré par l’eau de pluie, de sorte que le gant ait une bonne perméabilité aux gaz et le mouvement est plus confortable. Largement utilisé - La haute résistance et la durabilité des gants tactiques yokamira peuvent être utilisées dans une variété d'activités de plein air telles que le sport, militaire, combat, paintball, airsoft, tir, chasse, escalade, course et plus encore. Nous offrons une garantie de 30 jours et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.