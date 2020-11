Albert Hofmann: L’homme qui a «  inventé  » le LSD et la journée du vélo

1940 | 2 novembre 2020

Un portrait de feu le chimiste suisse Albert Hofmann à la Bibliothèque nationale suisse le 21 septembre 2018 à Berne. (Fabrice Cofferini / AFP via Getty Images)

Vous ne vous êtes probablement jamais demandé qui a inventé le LSD, mais ce n’est pas comme si ce produit sortait du sol. Quelqu’un a dû passer beaucoup de temps dans un laboratoire avant de trouver la combinaison exacte de produits chimiques qui donne un bon son aux groupes de jam. Cette personne était un chimiste suisse nommé Albert Hofmann, à des milliers de kilomètres et à des décennies du lieux de rencontre hippie de Haight-Ashbury.

Novartis, anciennement Sandoz, siège à Bâle, Suisse. (Silesia711 / Wikimedia Commons)

Schizophrénie sur seigle

Albert Hofmann était né à Baden, Suisse le 11 janvier 1906. Sa famille de cols bleus se débattait financièrement, mais Hofmann se révéla être un excellent étudiant avec une affinité pour la chimie, si bien que son parrain lui proposa de payer ses frais de scolarité à l’Université de Zurich.Hofmann a obtenu son doctorat en 1929 et est allé travailler pour les laboratoires Sandoz, où il expérimenté la synthèse de composés naturels dans des plantes médicinales psychotropes.

Hofmann objectif principal était l’ergot, un champignon qui pousse sur le seigle et produit des hallucinations ainsi que des effets secondaires très désagréables lorsqu’ils sont consommés. Il espérait que son composé synthétique d’ergot – appelé LSD-25 parce que c’était son 25e test du composé – pourrait traiter efficacement la schizophrénie, la dépression, la démence et d’autres maladies mentales sans les terribles effets secondaires du champignon.

Le LSD s’est révélé prometteur comme traitement pour plusieurs problèmes de santé: en plus des maladies mentales, la similitude du médicament avec un stimulant appelé acide nicotinique diéthylamide suggérait qu’il pourrait augmenter la fonction respiratoire et circulatoire, et des tests ont montré qu’il soulageait les maladies utérines. Cependant, les patients de cette étude ont éprouvé des effets secondaires assez graves, notamment un sommeil agité et une conscience perturbée, de sorte que le LSD a été mis de côté et presque oublié en 1938.

Buvard de LSD commémorant la journée du vélo. (Psychonaught / Wikimedia Commons)

Journée du vélo

Hofmann est passé à différents composés, mais quelque chose ne cessait de lui dire de ne pas abandonner le LSD Cinq ans après sa mise au rebut, il a produit un autre lot et l’a envoyé pour d’autres tests, et c’est là que les choses sont devenues bizarres.

Vous avez peut-être entendu dire que Hofmann est tombé accidentellement sur la formule du LSD, mais c’est clairement un malentendu. Le 16 avril 1943, il y travaillait sans relâche depuis plusieurs années. Ce qu’il n’avait pas l’intention de faire, ce jour-là ou un autre, c’était d’en ingérer une partie, mais il était là.

Plus tard, il a enregistré l’expérience, notant qu’il avait vécu une «condition non désagréable, semblable à l’ivresse», impliquant des visions de couleurs brillantes, un kaléidoscope de motifs et des images intenses. Trois jours plus tard, Hofmann a pris sa première décision consciente de laisser tomber l’acide, calculant une dose de 250 microgrammes. Les effets se sont manifestés lorsque Hofmann rentrait chez lui à vélo, c’est pourquoi le 19 avril est maintenant connu des fans du travail d’Hofmann sous le nom de Bicycle Day.

Albert Hofmann en 1993 (Philip H. Bailey / Wikimedia Commons)

La vie ultérieure d’Albert Hofmann

Hofmann a appelé le LSD sa «drogue sacrée» et a continué à prendre de petites doses tout au long de sa vie, croyant que la drogue lui ouvrait l’esprit à de nouvelles possibilités. Ses recherches scientifiques se sont étendues à d’autres types de plantes médicinales et hallucinogènes, notamment champignons psychédéliques au Mexique, utilisées par les cultures anciennes pour les rituels religieux.

Hofmann a remporté de nombreux prix et distinctions pour ses recherches et, en 1956, il est devenu directeur des produits naturels chez Sandoz Labs. Il a pris sa retraite en 1971, mais il était loin d’avoir terminé. Il a fondé la Fondation Albert Hofmann, un groupe qui promouvait l’utilisation responsable des hallucinogènes, et a continué à défendre son complexe bien-aimé jusqu’au 29 avril 2008, date à laquelle il est décédé à l’âge impressionnant de 102 ans. Peut-être qu’il était sur quelque chose.