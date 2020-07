Qu’est-ce qui a rendu Linus Torvalds amer envers Intel? Quelles sont les suggestions qu’il leur propose? Plongez ici pour avoir une lecture incroyable!

J’espère que tous les geeks informatiques et technologiques savent ce qu’est Linux? D’accord, donc si vous êtes Linux, vous devez aussi savoir qui est Linus Torvalds? Bon, maintenant, en venant à la foule qui ne répond pas aux deux questions ci-dessus, laissez-moi y répondre pour vous, puis nous allons vers les principaux articles de la journée. Linux, numéro un, en termes simples, est un système d’exploitation tout comme Windows. Bien qu’il soit davantage utilisé pour la programmation d’événements. Et pour qui est Linux Torvalds, il est l’homme qui a développé Linux comme logiciel, quand il était à son collège.

Après tout, ceci étant dit, passons maintenant à l’article principal d’aujourd’hui. Linus a dit quelque chose de très amer envers Intel, Know Why? Eh bien pour Linus, il veut qu’Intel meure lentement. Dans un enregistrement de courrier, un article de Phoronix indique qu’Intel active Alder Lake et Saphire Rapids. C’est là que Linus Torvalds a contribué. Les directions du lac Alder sont inversées sur GCC proprement dit. Intel poursuit un sous-ensemble soutenu par chacun des petits et énormes cœurs sur le comment et le pourquoi de cette nouvelle conception hybride qui est actuellement en cours.

Cette pénurie d’AVX512 pour Alder Lake et le premier perdant également contre le dernier a été plus que suffisante pour que Linus Torvalds commente cela. C’est pourquoi il a dit qu’il espérait sincèrement que l’AVX512 mourrait d’une mort lente et douloureuse afin qu’Intel se concentre sur les choses qui comptent. Et il tourne son attention vers la résolution des problèmes. Il espère que c’est ce que Intel devrait faire, pour se fixer des repères d’aiguière et ceux-ci auront l’air bien sur Intel agissant comme des plumes sur une casquette déjà illustre.

Il ajoute plus, en disant que Intel à ce stade devrait aller aux fondamentaux et commencer à faire les choses de base correctement. ils devraient se concentrer sur un code commun qui n’est pas HPC, ou sur une autre poursuite de cas inutile ou désemparée. À l’apogée de x86, Intel riait tout le long du chemin, tuant tous ses concurrents. Cependant, en réalité, le FP d’Intel a sucé efficacement.

Après quelques déclarations plus critiques, Torvalds conclut en disant que, faites toutes les choses fréquentes qui intéressent généralement les gens.