Gaming-Assassin’s Creed Valhalla : 30 minutes de gameplay et la date de sortie

L’événement Ubisoft Forward et ses surprises ont apparemment été pillés la semaine dernière après qu’une série de fuites très médiatisées a retiré presque toute la surprise de l’événement de streaming du dimanche.

Cela ne devrait être un choc pour personne que les 30 minutes de Assassin’s Creed Valhalla les images dont nous avons parlé la semaine dernière étaient en plein écran alors qu’Ubisoft vantait sa nouvelle entrée dans la franchise vieille de dix ans.

Une autre chose exposée était la date de sortie officielle, qui, nous le savons maintenant, sera mondiale le 17 novembre 2020, sur PlayStation 4, Xbox One, Epic Games Store et Ubisoft Store sur PC Windows, ainsi que sur UPLAY +, l’abonnement Ubisoft service et Stadia. Les versions PS5 et Xbox Series X suivront lorsque ces consoles seront disponibles. Si vous étiez du genre à éviter les spoilers, regardez les 30 minutes complètes de la vidéo ci-dessous.

Pas de changement majeur pour la franchise ?

«Le tout nouveau gameplay présenté lors de la conférence numérique illustre de nouvelles fonctionnalités dont les joueurs peuvent profiter, notamment la double manœuvre, les raids, les agressions et les activités en monde ouvert.

Les raids seront plus bourrés d’action et brutaux qu’autre chose que dans les Assassin’s Creed vu auparavant, avec des joueurs capables de profiter d’un nouveau système de combat viscéral qui permet aux joueurs de frapper, de démembrer et de décapiter les ennemis », explique Ubisoft lors de l’annonce de la date de sortie en novembre. Cette date était encore l’une des nombreuses autres fuites qui se sont produites juste avant le début de l’événement Ubisoft Forward hier, avec la date de sortie de février 2021 de Far Cry 6.

Ubisoft a également révélé des informations sur les versions de prochaine génération du jeu qui sont en route. « Assassin’s Creed Valhalla sortira également sur Xbox Series X et PlayStation 5 lors du lancement des consoles. Joueurs qui achètent Assassin’s Creed Valhalla sur Xbox One ou PlayStation 4 pourront mettre à niveau leur jeu vers la version de nouvelle génération (Xbox Series X ou PlayStation 5) sans frais supplémentaires. » La transition entre les générations correspond à une tactique similaire qu’Ubisoft a utilisée lors de la transition de la PS3 à la PS4, avec Assassin’s Creed Black Flag étant l’un des nombreux titres de lancement qui ont donné aux joueurs une certaine possibilité de mise à niveau.

Cherchez bien plus sur Assassin’s Creed Valhalla alors que la date de sortie du 17 novembre se rapproche de plus en plus.