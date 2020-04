Quel est ton plaisir? – Sentinelle et entreprise

Il y a quelques jours où cette crise de coronavirus nous laisse les habitants de Boston dans un état constant de «bière moi».

Bien que vous puissiez facilement ouvrir n’importe quel vieux froid, nous pensons que c’est maintenant votre chance de n’avoir que les meilleurs brassins. Nous vous donnons une liste de bières de quarantaine incontournables de quelques personnes qui connaissent le mieux la scène de la mousse de la Nouvelle-Angleterre, alors attrapez un paquet et hop.

Phil DiCarlo, copropriétaire, Fenway Beer Shop

Goodie Two Shoes, pièce «A» Brewing Company

Notes de dégustation: Citron et craquelins frais.

Pensées: Une de mes bières préférées à tout moment. Une bonne bière croustillante et propre que j’ai sur mon système de tirage à la maison parce que c’est juste une excellente bière polyvalente.

Rhea Darkness, River Styx Brewing

Notes de dégustation: Il s’agit d’un stout vieilli en chêne portugais imbibé de Porto avec des notes torréfiées de café et de chocolat.

Pensées: D’une petite brasserie à Fitchburg, River Styx Brewing, je recommande Rhea Darkness. Cette bière à 11% est parfaite car vous ne pouvez pas quitter votre maison. Se marie bien avec un dessert ou une charcuterie. La brasserie River Styx fait d’excellentes stouts et IPA. Celui-ci est un favori.

Gregg Guertin, directeur des boissons, Eataly Boston

Lager à l’épeautre fumée Besmoke, Kent Falls Brewing Company

Notes de dégustation: Propre, rafraîchissant, fumé et une pointe d’amertume.

Pensées: C’est la saison des grillades et cette bière est un complément parfait aux grillades. Le profil enfumé me fait penser à Terra, notre restaurant au feu de bois à Eataly.

Party Jam Guava, Hermit Thrush Brewery

Notes de dégustation: Léger et brillant. Tarte et rafraîchissante avec des notes d’agrumes, de goyave.

Pensées: C’est une bière aigre-douce amusante qui peut jouer le rôle habituellement joué par le prosecco ou le lambrusco aux côtés d’une planche de charcuterie bien conçue. Ces vins ont une caractéristique fruitée équilibrée par l’acidité, et ces sours fruités ont ces composants afin qu’ils offrent un bon complément aux saveurs riches et salées.

Christine Healy, fondatrice et PDG, Craft’d Company

Northeast Grainshed, une collaboration entre Allagash, Bissell Brothers, pièce «A», Kent Falls, Throwback, Trillium et Wormtown

Notes de dégustation: Ce style se rapproche d’une saison. Il présente une couleur vive et une légère nébulosité avec des notes de chewing-gum, de poivre et de citron.

Pensées: J’ai appris plus sur cette incroyable collaboration entre les brasseries locales, les malteurs et les agriculteurs lors de notre dégustation virtuelle avec le propriétaire de Wormtown, David Fields. Maintenant, plus que jamais, il est important d’utiliser des ingrédients locaux et de soutenir les entreprises locales à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement. Mieux encore, 100% du produit net de la bière soutiendra le Northeast Grainshed pour relier les fermes, moulins et malteries de la région avec des aliments et des boissons artisanaux.

V1 Double IPA par Dorchester Brewing

Notes de dégustation: Une double IPA lumineuse avec du houblon Mosaic, qui a un peu d’amertume et des notes d’agrumes et de myrtille.

Pensées: Lorsque vous n’avez nulle part où aller à part votre propre canapé, vous pouvez déguster quelques bières à 8,3%. Ce Double IPA – qui défie l’engouement de la brume – est l’un de mes favoris à apprécier du nouveau Hopservatory de Dorchester Brewing avec vue sur les toits de la ville.