Diamond supprime le GEM de Three Jokers et d'autres DC Comics.

Dans chaque catalogue Diamond Previews, un certain nombre d’articles de tous les éditeurs de bandes dessinées Premiere, DC, Dark Horse, IDW, Inage, Dynamite et Boom – sont étiquetés avec le logo GEM, tandis que d’autres titres, y compris ceux de Marvel, ont un Spotlight. Celles-ci sont destinées à chaque éditeur à choisir l’héritier des offres les plus notables du mois, celle ou les titres qui devraient se démarquer, souvent les lancements ou les numéros d’anniversaire. Diamond nomme également ses récompenses annuelles après celles-ci, les Gem Awards.

Pour le catalogue d’avril 2020, pour les bandes dessinées destinées à être publiées en juin, les Gemmes étaient les suivantes:

CHU # 1 (MR)

BLACKHAND & IRONHEAD HC VOL 01

VOUS REGARDEZ COMME ACADÉMIE DE PARAPLUIE N ° 1 (SUR 6)

PLANÈTE ROUGE BARBALIEN # 1 (SUR 5)

PLANÈTE MORTE DÉCÉDÉE # 1 (SUR 6)

BATMAN TROIS JOKERS # 1 (SUR 3)

SNOWE EYES DEADGAME # 1

TMNT ANNUAL 2020

BETTIE PAGE # 1

BUFFY THE VAMPIRE SLAYER WILLOW # 1

Alors que de nombreux autres titres, y compris ceux de Marvel, ont également des points forts Diamond Spotlight. Cependant, quelque chose semble s’être produit entre la publication du catalogue et la situation actuelle. Pendant ce temps, DC Comics semble s’être retiré de Diamond Comic Distributors au profit de deux nouveaux distributeurs, UCS Comic Distributors et Lunar Distribution, créés par deux magasins de bandes dessinées Midtown Comics et DCBS. Diamond déclare qu’ils continueront de distribuer les DC Comics qu’ils détenaient lors de leur fermeture. Cependant, DC Comics semble avoir réimprimé ces bandes dessinées et les sortir par ces nouveaux moyens et dire aux détaillants que leurs commandes via Diamond ont été annulées. Diamond n’est pas d’accord.

Ce différend semble avoir eu d’autres effets, comme la suppression de tous les Gems et Diamond Spotlights des titres de DC Comics. Sur la page de catalogue actuelle, où les titres ont des gemmes ou des projecteurs, ils sont déplacés au début de la liste Previewsworld et ressemblent à ceci, comme la liste pour Image Comics.

Mais pour la liste de DC Comics, rien n’a été déplacé à l’avant et les faits saillants ont été supprimés des livres. Y compris un certain Trois jokers. hCeci est uniquement pour le catalogue d’avril à juin, les catalogues conservaient auparavant leurs notations GEM et Spotlight.

Gems and Spotlights attirent l’attention des détaillants sur certains titres, agissent comme une double vérification pour les détaillants afin de s’assurer qu’ils ont suffisamment commandé et ajoutent généralement un niveau d’excitation aux bandes dessinées en question. Mais Diamond a décidé qu’ils ne sont plus nécessaires pour les titres DC Comics. S’agit-il des derniers coups de feu tirés dans la nouvelle guerre des distributeurs de 2020?

