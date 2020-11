Quel âge a Miles Morales dans Spider-Man PS5?

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales place le jeune héros en formation du premier plan original de 2018 dans sa propre aventure de jeu vidéo inspirée de la bande dessinée. Beaucoup de choses ont changé pour Miles depuis que nous l’avons rencontré pour la première fois sur PlayStation 4: il a déménagé à Harlem, sa mère Rio est candidate au New York City Council et il a continué sa formation pour devenir le nouveau Spider-Man de la ville. Et quand Peter Parker et MJ décident de partir en vacances en Europe, il est temps pour Miles de se mobiliser et de devenir le héros qu’il était toujours destiné à devenir.

Miles fait face à un gros test au cours de la campagne d’histoire d’environ 15 heures, alors qu’il se trouve au milieu d’une guerre entre la société Roxxon Energy et un groupe terroriste appelé The Undergound, dirigé par le méchant de la bande dessinée The Tinkerer. L’enjeu, ce sont les habitants de Harlem et ceux dont Miles se soucie. C’est tout un défi pour l’adolescent de 17 ans qui est encore au lycée et qui cherche à savoir quelle est sa place en tant que super-héros.

Bien que Miles ne soit pas encore un combattant du crime chevronné, il commence à trouver son propre rythme et son propre style. Un combat précoce avec Rhino au début du nouveau jeu montre qu’il peut définitivement se défendre contre certains des poids lourds de Spidey. Comme notre critique l’a mentionné dans son article sur le jeu, le style de combat de Miles est un peu plus scrappant que celui de Peter pour correspondre au statut de recrue du nouveau Spider-Man. Sans entrer dans les spoilers, tout ce que je dirai, c’est que les joueurs devraient s’attendre à voir Miles continuer à se développer en tant que combattant du crime et en tant qu’adolescent. Vous devriez également vous attendre à des moments qui changeront votre vie dans ce jeu qui continueront à façonner Miles pour de nombreux jeux à venir.

Une chose que nous pouvons dire, c’est que Miles est sur le point d’apprendre quelques nouvelles astuces au cours de cette aventure, y compris le pouvoir d’électrocuter les ennemis ainsi que la possibilité de devenir invisible pendant une courte période. Et bien que Peter soit à l’étranger, Miles pourra compter sur de nouveaux alliés pour l’aider lors de son combat contre Roxxon et le métro. Un allié en particulier a déjà pris d’assaut Internet. Nous parlons bien sûr de Spider-Man le chat – ou Spider-Cat – le félin masqué que Miles peut recruter dans le jeu pour l’aider à combattre le crime. Si ce n’est pas une raison suffisante pour obtenir cette exclusivité PlayStation, nous ne savons pas ce que c’est!

