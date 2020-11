Quand Spider-Man: Miles Morales a-t-il lieu?

in

Miles Morales occupe le devant de la scène dans la dernière aventure Spider-Man d’Insomniac sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Après avoir commencé sa formation avec Peter Parker en Spider-Man de Marvel, Miles est prêt pour son dernier test. Avec Peter en vacances en Europe, c’est à Miles de protéger New York d’une toute nouvelle menace qui pourrait détruire Harlem, la nouvelle maison de Miles.

Le héros se trouve au milieu d’une guerre entre la sinistre société Roxxon Energy et un groupe terroriste connu sous le nom de Underground, dirigé par le vilain Tinkerer, l’antagoniste central du jeu. Si vous avez lu les bandes dessinées Marvel qui ont inspiré Spider-Man: Miles Morales, vous savez que le Tinkerer est un redoutable ennemi pour un Spider-Man qui est encore un peu vert. Sauver Harlem et abattre le Tinkerer et le Roxxon occuperont Miles pendant toute la durée de la campagne d’histoire d’environ 15 heures.

Ceux qui ont hâte de revisiter le monde inspiré de la bande dessinée créé par Insomniac depuis la sortie du jeu 2018 acclamé par la critique devraient savoir que le jeu ne reprend pas juste après l’aventure de Peter. Lorsque nous retrouvons Miles, un certain temps s’est écoulé depuis qu’il a aidé Peter à vaincre Otto Octavius. En fait, selon le studio lui-même, Miles Morales se déroule environ un an après les événements du premier match.

Alors que Miles est encore un combattant du crime aguerri, il commence à trouver son propre rythme et son propre style. Un combat précoce avec Rhino au début du nouveau jeu montre qu’il peut définitivement se défendre contre certains des poids lourds de Spidey. Comme notre critique l’a mentionné dans son article sur le jeu, le style de combat de Miles est un peu plus scrappant que celui de Peter pour correspondre au statut de recrue du nouveau Spider-Man. Sans entrer dans les spoilers, tout ce que je dirai, c’est que les joueurs devraient s’attendre à voir Miles continuer à se développer en tant que combattant du crime et en tant qu’adolescent. Vous devriez vous attendre à des moments qui changeront votre vie dans ce jeu qui continueront à façonner Miles pour de nombreux jeux à venir.