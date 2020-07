Quand puis-je réserver mon examen de conduite? Les tests pratiques ont repris avec de nouvelles règles

Les tests de conduite sont autorisés à reprendre à partir de mercredi, après avoir été arrêtés depuis mars en raison du verrouillage du coronavirus.L’Agence des normes du conducteur et des véhicules (DVSA) a apporté un certain nombre de modifications pour s’assurer que les tests peuvent être effectués en toute sécurité.Voici tout ce dont vous avez besoin. à savoir… La newsletter i coupe le bruitQuand les tests de conduite reprendront-ils? En Angleterre, les tests de conduite automobile reprennent le mercredi 22 juillet, mais au Pays de Galles, vous devrez attendre le 17 août.L’Ecosse n’a pas encore annoncé la date des tests de conduite automobile. mais les tests de motos et de tracteurs seront disponibles à partir du 3 août.Au Pays de Galles, les tests de motos, de tracteurs, de camions, de bus et d’autocars reprendront également le 3 août.Que se passe-t-il si mon test a été annulé en raison d’un verrouillage? Si votre test a été annulé parce que de verrouillage, vous aurez reçu un e-mail avec une nouvelle date et heure, mais vous devez l’ignorer. Ceux qui avaient réservé des tests recevront des e-mails mis à jour à partir du 16 juillet vous indiquant d’aller en ligne et de réserver un nouveau créneau pour votre test. Les e-mails seront envoyés par lots, dans l’ordre où les tests auraient dû avoir lieu à l’origine, alors ne vous inquiétez pas si vous n’en avez pas encore reçu. Selon les directives du gouvernement, cela peut prendre plusieurs semaines.Comment puis-je réserver un examen de conduite? À moins d’avoir un examen annulé en raison d’un verrouillage, vous ne pourrez pas en réserver un pour le moment.Toutefois, en vous dirigeant ici, vous pouvez vous inscrire à des alertes par e-mail et être averti par la DSVA lorsque cela change. Dois-je porter un masque facial? Oui, les masques seront obligatoires tout au long de votre examen de conduite. Votre évaluateur doit également en porter un.Vous serez invité à retirer brièvement votre masque avant le test pour une vérification d’identité.Si vous avez une bonne raison de ne pas porter de masque, vous devez le déclarer lors de la réservation de votre test.Ces raisons incluent: une maladie ou une déficience physique ou mentale, ou une incapacité qui signifie que vous ne pouvez pas mettre, porter ou enlever un masque facial Si mettre, porter ou enlever un masque facial vous causerait une détresse grave Si vous devez le retirer pendant votre test pour éviter tout dommage ou de blessures, ou le risque de blessure pour vous-même ou pour autrui Quelles autres mesures de sécurité sont en place? La DSVA vous demande de ne pas vous présenter pour votre examen plus de cinq minutes avant l’heure de votre rendez-vous, car la salle d’attente du centre de test sois fermé. Des toilettes seront disponibles sur demande.Vous devez vous assurer que l’intérieur du véhicule est nettoyé avant le test. L’examinateur utilisera également une lingette antivirale pour nettoyer la portière du passager et tout ce qu’il devra toucher à l’intérieur du véhicule. Ils peuvent également choisir de porter des gants et d’utiliser une housse de siège en plastique, bien que ce ne soit pas obligatoire.Vous ne serez plus autorisé à vous asseoir à l’arrière pendant le test.Vous serez invité à sortir de la voiture avant on vous communique vos résultats, afin de minimiser le temps de contact.

