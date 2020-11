Quand les États du Sud considéraient Thanksgiving comme une attaque du Nord

Guerre civile | 26 novembre 2020

Aujourd’hui, Thanksgiving est apprécié par des personnes de cultures et d’horizons différents à travers l’Amérique, mais au 19ème siècle, ce vacances à base de dinde était considérée comme une simple excuse pour les politiciens pour pousser la rhétorique du Nord sur le Sud. La guerre culturelle de Thanksgiving dans le sud s’est étendue à toutes les parties des vacances, de la nourriture aux bonnes nouvelles et même à la date.

La poussée pour Thanksgiving (et l’abolition)

le premier Thanksgiving américain dans la colonie de Plymouth en 1621 est passée à un jour puritain de gratitude envers Dieu en Nouvelle-Angleterre au 17ème siècle, et elle a continué à évoluer au cours des 18e et 19e siècles, les célébrants se concentrant moins sur la prière que sur la nourriture et la convivialité. À l’époque, il n’y avait pas de jour particulier où Thanksgiving était célébré, mais de nombreux gouverneurs d’État du Nord ont mandaté une fête dans tout l’État à la fin novembre ou au début décembre.

La nature régionale de Thanksgiving a été à la fois contestée et soutenue par Sarah Josepha Hale, une écrivaine du Nord qui adorait Thanksgiving. En 1825, elle a commencé à écrire des lettres aux gouverneurs du Nord, leur demandant de s’unir et de créer une journée nationale de remerciements, et si ce jour pouvait être le dernier jeudi de novembre, ce serait formidable. En tant que rédacteur en chef de Livre de la Dame de Godey, un magazine à diffusion nationale, elle a également utilisé des pages et des pages pour présenter Thanksgiving au peuple américain.

Dans les années 1850, la campagne de Hale a inspiré 29 États à entrer dans l’esprit de Thanksgiving, mais en même temps, elle prêchait l’évangile de l’amitié autour de la table du dîner, d’autres habitants du Nord mettaient en colère le Sud avec leur pression pour l’abolition. Il n’a pas fallu longtemps avant que l’appel de Hale à la fraternité ne soit mêlé à un sentiment anti-esclavagiste, et les dirigeants du Sud ne voulaient rien de tout cela.

La controverse sur le squash

Par son livre de cuisine, Cuisine américaine, Hale a créé la mythologie du repas de Thanksgiving et a tiré sans le savoir le premier coup de feu d’une guerre culturelle. Avec des recettes qui demandaient de la courge et de la mélasse – des aliments de base traditionnels de la Nouvelle-Angleterre – Hale cherchait à inspirer les cuisiniers à la maison à créer le même sentiment de chaleur autour de leurs tables à manger qu’elle adorait en grandissant dans le New Hampshire, mais ses bonnes intentions étaient perçues comme une tentative d’effacer la culture culinaire du Sud.

Au moment où Hale avait commencé à faire campagne pour sa version très néo-anglaise de Thanksgiving, le Sud avait déjà développé une culture gastronomique familiale basée sur les légumes verts, le gruau, les biscuits, le poulet frit et d’autres articles facilement disponibles dans la région. Ce n’est qu’en 1976, avec la sortie de Le goût de la cuisine campagnarde par Edna Lewis, que les Américains hors du Sud même compris la riche histoire culinaire de la région, mais que les cuisiniers du Sud ne soient pas conscients de l’ignorance du Nord ou qu’ils la condamnent tout simplement, ils n’ont pas aimé qu’on leur dise qu’ils nourrissaient mal leurs familles.

Le Sud suspect

Les relations entre le Nord et le Sud étaient au plus bas lorsque Hale a publié son livre de cuisine en 1841. A 20 ans de la fin de la guerre civile, les tensions bouillonnaient de manière étrange, et l’une des plus étranges était la bataille des mots qui a éclaté sur la déclaration de Thanksgiving «répugnante» du District de Columbia.

En 1856, un éditorial du Richmond Whig a fait valoir que Thanksgiving n’était rien de plus qu’une tentative de pousser les valeurs nordiques (lire: l’abolitionnisme) vers le sud ainsi qu’un complot ignoble pour plonger la région dans l’alcoolisme et la dépravation. « Ils ont [a] société folle dans les limites de la Nouvelle-Angleterre », il a lu, « où ils ont produit peu mais des méfaits – des blessures sans faille et indéniables à la saine religion, à la morale et au patriotisme. » Gouverneur sage de Virginie a répondu à l’appel personnel de Hale pour Thanksgiving qu’il ne voulait rien avoir à voir avec « ce claptrap national théâtral de Thanksgiving, qui a aidé d’autres causes à établir des milliers de chaires pour prêcher la« politique chrétienne ». »

Le Sud concède … surtout

Cependant, des décennies de campagne ont porté leurs fruits. Au milieu de la guerre civile, le président Lincoln a déclaré le premier Thanksgiving national le dernier jeudi de novembre 1863, exhortant « tous ceux qui sont devenus veuves, orphelins, endeuillés ou souffrants, dans la lamentable guerre civile dans laquelle nous sommes inévitablement engagés » à prendre part à la fête. Le discours n’a pas eu exactement l’effet souhaité, la plupart du temps juste ennuyeux membres prospères du Sud qui n’étaient déjà pas heureux que Lincoln leur dise quoi faire. Les dirigeants confédérés ont refusé de déclarer un jour d’action de grâce pendant la guerre, et l’attitude s’est poursuivie bien après la fin de la guerre civile.

Alors que les bruits du champ de bataille se dissipaient dans le L’ère de la reconstruction, certains de ses dirigeants ont accepté de célébrer Thanksgiving dans le Sud, mais ont fait un pied de nez à l’unité nationale en changeant la date. Les cuisiniers du Sud ont également adapté de nombreuses recettes de Hale aux goûts et aux traditions locales: la tarte à la citrouille est devenue une tarte aux patates douces et le bourbon, les noix et les pacanes ont fait leur entrée dans le repas. En 1941, le Congrès a officiellement déclaré Thanksgiving fête nationale, et tandis que la marque de régionalisme de la Nouvelle-Angleterre de Hale est devenue la version « officielle » de Thanksgiving, les cuisiniers à la maison à travers le pays ont toujours mis leurs propres tournées régionales sur les recettes de Hale, choisissant de se concentrer sur l’esprit de Thanksgiving plutôt qu’une tarte en particulier.