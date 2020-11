Classement des films de Taika Waititi du pire au meilleur

L’un des conteurs les plus courageux travaillant dans l’industrie cinématographique aujourd’hui, Taika Waititi est passé de la réalisation de films indépendants à petit budget en Nouvelle-Zélande à d’immenses superproductions Marvel et a remporté des Oscars. Ses films sont reconnaissables pour sa comédie loufoque et ses personnages bizarres, ainsi que de nombreux moments sincères et touchants.

Waititi a la réputation d’encourager l’improvisation sur le plateau, menant à certaines des séquences les plus hilarantes de l’histoire du cinéma. C’est un véritable auteur qui porte avec lui une vision pour chaque projet auquel il s’attaque. La touche distincte de Taika peut même être vue dans Thor: Ragnarok, qui fait partie de la machine bien huilée de l’univers cinématographique Marvel – et il est également dans le fauteuil du réalisateur pour le prochain Thor: Love & Thunder.

Quel que soit le projet auquel il s’attaque, Taika Waititi parvient à avoir un style toujours reconnaissable dans plusieurs genres, continents et budgets.

Bien que la comédie soit un aspect énorme dans tous ses films, les vrais talents de Waititi transparaissent lorsqu’il parvient à se brancher sur des rythmes vraiment émotionnels, avec Jojo Rabbit en étant l’exemple principal.

Taika Waititi est un cinéaste visionnaire qui ne montre aucun signe de ralentissement et il apporte une perspective tout à fait unique à l’industrie, et voici ses efforts de réalisateur classés du pire au meilleur.