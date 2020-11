Quand la phase 6 de World of Warcraft Classic sortira-t-elle?

Pour capturer le World of Warcraft Expérience «vanille» aussi précisément que possible, Blizzard Entertainment a inclus des phases dans Classique, chacun avec de nouveaux raids, champs de bataille et équipement.

Le prochain patch et la phase finale de Classique, débloquera Naxxramas, une nécropole flottante géante dans les Maleterres de l’Est.

Le raid de 40 joueurs est l’un des plus difficiles du jeu et un énorme pas en avant par rapport à Ahn’Qiraj, Blackwing Lair et Molten Core. C’est le raid le plus mécaniquement intensif de Classique et nécessitera presque certainement une équipe de joueurs qualifiés, compétents et bien préparés.

Le raid se compose de quatre ailes différentes qui, une fois nettoyées, permettront aux joueurs d’accéder au repaire de Frostwyrm où ils affronteront la redoutable liche Kel’Thuzad et son gigantesque gardien de givre Wyrm Sapphiron.

Les joueurs choisiront leurs propres chemins et se battront à travers les ailes Arachnid, Plague, Military et Construct, éliminant les boss un par un. Au total, il y a 15 rencontres dans le raid, chacune avec une mécanique unique et un nouvel équipement.

Pour entrer dans Naxxramas, vous devez d’abord être honoré de l’Aube d’argent. Vous pouvez le faire en effectuant des quêtes, en tuant des foules de morts-vivants dans les Maleterres de l’Est ou de l’Ouest, en cultivant Scholomance et Stratholme, ou en transformant des Pierres du Fléau et en utilisant des jetons Argent Dawn Valor.

Blizzard a confirmé que Naxxramas et Classique Le patch 1.13.6 sera mis en ligne le 1er décembre. Le raid et le contenu de l’invasion du Fléau seront débloqués dans le monde entier le 3 décembre.

