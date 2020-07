Psychonauts 2 présente une nouvelle chanson de Jack Black, maintenant disponible en 2021

Toute bonne bande-annonce pour un jeu hallucinant très attendu et psychédélique peut être instantanément améliorée avec une chanson de Jack Black. Exprimer un personnage (Mote of Light) dans Psychonautes 2, bien sûr, il était inévitable que Black allait éclater en chanson à un moment donné. La dernière bande-annonce, présentée dans la vitrine des jeux Xbox Series X d’aujourd’hui, montre un nouveau gameplay d’un niveau vraiment trippant, le tout sur le nouveau morceau de Jack Black.

Regardez Raz plonger dans l’esprit du cerveau dans un pot ci-dessous:

La description de la bande-annonce confirme que Psychonautes 2 arrive en effet toujours sur PS4, bien que Double Fine soit désormais un Microsoft Studio. Double Fine a également confirmé que la date de sortie avait été repoussée à l’année prochaine.

C’est trippant, parfois musical … et bien plus encore! Explorez d’étranges mondes mentaux et rencontrez des personnages sympas (comme ce mystérieux inconnu exprimé par Jack Black) dans Psychonauts 2. Sortie l’année prochaine sur Xbox One / Series X et d’autres plateformes! pic.twitter.com/PhKwqwUFP2 – Double Fine (@DoubleFine) 23 juillet 2020

Dans une réponse au tweet, Double Fine cite les ajustements liés à la pandémie comme raison du retard, bien que Tim Schafer ait déjà expliqué comment le fait de devenir un Microsoft Studio a permis à l’équipe de rajouter un tas de contenu coupé qui ne le ferait pas. J’ai créé le jeu à l’origine, y compris un certain nombre de batailles de boss. Une partie du temps supplémentaire peut être pour tenir compte de la portée élargie du jeu maintenant que Double Fine a la sécurité de la propriété de Microsoft.

Psychonauts 2 sortira sur Xbox One, Xbox Series X, PC et PS4 dans le courant de 2021. Il n’y a pas encore de mot sur une version PS5, mais étant donné le calendrier de sortie, elle devrait au moins être jouable via la compatibilité ascendante, comme toutes les PS4 les titres soumis après juillet de cette année doivent également fonctionner avec la PS5.

Pendant que nous attendons, allez-y et donnez une autre montre à cette bande-annonce. En fait, pouvons-nous déjà avoir cette chanson sur Spotify?