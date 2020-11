PS5: Sony voulait apparemment imposer des prix encore plus élevés pour les jeux

Sony kd-85xg8596baep - PRIX A NÉGOCIER SUR LE SITE

Écrans led et oled Sony KD-85XG8596 Regardez des émissions et des films encore plus captivants en associant la puissance du 4K HDR Processor X1™ au son Acoustic Multi-Audio™. Profitez d'images et d'un son ultra-réalistes Regardez des émissions et des films encore plus captivants en associant la puissance du