OnePlus Nord N10: mise en pratique de la simplicité

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le OnePlus Nord N10 est l’enfant du milieu de la famille Nord. Le Nord se trouve au sommet du tas, avec le N10 puis le N100 en dessous. Ensemble, ces trois téléphones représentent un nouveau niveau d’appareils destinés à offrir aux fans de OnePlus la gamme complète des prix potentiels: de l’entrée de gamme au milieu de gamme. Par exemple, le OnePlus Nord vanille commence à 379 £ au Royaume-Uni, tandis que le N10 coûte 329 £ / 329 € (~ 429 $) et le N100 à 179 £ / 179 € (~ 233 $). Cela laisse le N10 dans un endroit difficile.

Quelque chose peut-il différencier le OnePlus Nord N10 de ses compagnons stables? Nous avons quelques réflexions dans notre pratique initiale du matériel du frère du milieu.

Matériel

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

OnePlus a choisi Nord, qui signifie «nord» en allemand, avec un but précis. «Cette gamme de produits nous rappelle de toujours rechercher notre vrai nord, et nous espérons qu’elle continuera à vous rappeler le vôtre», a déclaré Carl Pei, co-PDG de OnePlus dans un tweet plus tôt cette année. Cela signifie que Nord est censé être simple et fiable, une balise qui offre des conseils. Le Nord N10 embrasse-t-il cette idée?

Eh bien, c’est simple. Le téléphone n’a que la moindre ressemblance avec les téléphones de la série OnePlus 8. Il a une face en verre plat, un cadre en polycarbonate et une coque arrière en plastique. On pourrait dire que cela ressemble à un sandwich en verre – mais ce n’est pas du verre.

Le OnePlus Nord N10 est un bleu irrésistible. On pourrait le comparer au bleu profond d’un ciel nordique juste après le coucher du soleil. C’est riche et meilleur que la teinte aqua que nous avons vue sur les téléphones OnePlus plus tôt cette année.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le Nord N10 est un matériel de grande taille. Il est plus grand que le OnePlus 8 et plus conforme à la taille du Pro 8. OnePlus a pu réduire le poids grâce aux plastiques, mais certaines personnes peuvent trouver que le N10 est trop difficile à manipuler.

Je souhaite que les matériaux et la construction soient un peu plus premium. Je comprends qu’il s’agit d’un téléphone de milieu de gamme, mais les plastiques ne sont pas assez fins à mes doigts. Plus précisément, le verre de l’écran est placé dans un cadre en plastique évident qui lui-même est installé dans le châssis en polycarbonate. Cela déprécie un peu le look. Il n’y a pas de lacunes entre les panneaux et le cadre, mais il y a un rebord distinct entre les côtés du panneau arrière et le cadre que je n’aime pas.

Quelque chose manque

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le panneau arrière est totalement lisse, à l’exception du lecteur d’empreintes digitales et du module de caméra. La finition brillante du Nord N10 est un aimant total d’empreinte digitale. Il est facilement recouvert de crasse. Je me suis retrouvé à le frotter constamment sur mon jean pour me débarrasser de la crasse.

Le lecteur d’empreintes digitales est bien placé. Je l’ai trouvé facile à localiser et à utiliser lors du test du téléphone. Le module de caméra ressemble beaucoup à ceux des séries Samsung Galaxy S20 et Note 20, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un rectangle assez grand qui dépasse du plastique par ailleurs lisse.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Il y a beaucoup d’éléments fonctionnels le long du bord extérieur du téléphone – sauf pour un gros. Commençons par le bas. C’est là que vous trouverez le port USB-C, le haut-parleur descendant et la prise casque. Oui, vraiment, une prise casque. La bascule du volume se trouve sur le bord gauche du téléphone, tout comme le plateau pour les cartes mémoire SIM / microSD. Un microphone orne le bord supérieur et le bouton d’alimentation / écran est sur le bord droit.

Qu’est-ce qui manque? Le curseur d’alerte. L’une des caractéristiques matérielles caractéristiques de OnePlus n’est tout simplement pas là. C’est une déception majeure.

Un écran plat

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Comme indiqué ci-dessus, le verre de l’écran est plat. C’est tout à fait correct pour un téléphone de cette catégorie de prix. Le OnePlus Nord N10 dispose d’un écran LCD IPS de 6,49 pouces avec une résolution Full HD +. Surtout, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela aide vraiment à donner du punch à l’écran. Bien que je pense que les couleurs et la luminosité semblent un peu atténuées, le taux de rafraîchissement offre une certaine netteté qui l’aide à se démarquer des autres dans cette catégorie de prix.

Le Qualcomm Snapdragon 690 alimente le téléphone, aidé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie de 4300 mAh délivre le jus. Des spécifications moyennes, tout, et un peu un succès par rapport au Nord plus capable.

À part l’interrupteur de sonnerie manquant, l’autre grand «quoi?» du Nord N10 est qu’il est livré avec Android 10. Nous sommes au point où les nouveaux téléphones devraient être livrés avec Android 11, pas Android 10. C’est un peu faux si vous nous le demandez.

Spécifications du OnePlus Nord N10

OnePlus Nord N10 OnePlus Nord N100 Afficher LCD IPS 6,49 pouces

Résolution Full HD +

Taux de rafraîchissement de 90 Hz LCD IPS 6,52 pouces

Résolution HD +

Taux de rafraîchissement de 60 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 690 Qualcomm Snapdragon 460 RAM 6 Go 4 Go Espace de rangement 128 Go internes

Prise en charge microSD (jusqu’à 512 Go) 64 Go internes

Prise en charge microSD Puissance Batterie 4300mAh

Charge filaire Warp Charge 30T Batterie de 5000 mAh

Charge filaire 18W Les ports fente microSD

Prise casque 3,5 mm

Dual-SIM (Europe et Royaume-Uni)

SIM unique (Amérique du Nord) fente microSD

Prise casque 3,5 mm

Dual-SIM (Europe et Royaume-Uni)

SIM unique (Amérique du Nord) Appareils photo Arrière:

64MP principal

8MP ultra-large

Macro 2MP

Monochrome 2MP De face:

16MP Arrière:

13MP principal

Bokeh 2MP

Macro 2MP De face:

8MP Sécurité Capteur d’empreintes digitales arrière Capteur d’empreintes digitales arrière Connectivité 5G + 4G LTE 4G uniquement LA Android 10

Oxygène OS 10.5 Android 10

Oxygène OS 10.5 Dimensions et poids 164,9 x 65,1 x 8,49 mm

188 g 163 x 74,7 x 8,95 mm

190 g Couleurs Glace de minuit Gel de minuit Disponibilité Royaume-Uni

L’Europe 

Amérique du Nord Royaume-Uni

L’Europe 

Amérique du Nord

OnePlus Nord N10: verdict précoce

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le OnePlus Nord N10 est un matériel solide. Il y a beaucoup à aimer dans sa conception de milieu de gamme, bien qu’il y ait certainement des omissions discutables, telles que le commutateur de sonnerie et Android 11. Il est censé être un téléphone abordable, et c’est le cas.

Autorité Android testera le OnePlus Nord N10 dans les jours à venir et devrait bientôt avoir un examen complet.