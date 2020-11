PS5: Les premières consoles, jeux et cie sont en circulation

CARAMEL ET CIE Cartable Belle Rentrée Caramel Et Cie Bleu

Taille unique - Bleu - Cartable garçon 38 cm Caramel & Cie parfait pour le CP, CE1 et CE2. Il dispose de 2 compartiments pour ranger du format cahiers et classeurs A4. L'agenda et les petits effets personnels pourront être rangés dans la poche avant du cartable. Côté confort et résistance, le dos et les bretelles sont rembourrés,