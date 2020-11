Quand les femmes étaient jugées sur l’attrait de leurs chevilles, 1930-1953

Le concours de la jolie cheville »apparaît au début des années 1900 comme des spectacles spéciaux dans les concours de beauté féminins. Les concurrents devaient se tenir derrière un rideau pour cacher leur corps, de sorte que tout ce qui pouvait être vu était sous le genou – les jambes vêtues de bas épais et des chaussures aux pieds.

La dissimulation visait à encourager les femmes réticentes à participer au concours. Un journal a déclaré en 1927: «Les femmes plus âgées ne doivent pas se sentir timides à l’idée de participer au concours. Ils ont autant de chances que leurs filles.

Le juge, souvent un policier ou un greffier, marchait de haut en bas et jugeait les plus jolies chevilles – comme le montrent les photos rassemblées dans cet article. Certains concours ont également jugé les plus jolies épaules, bras et jambes.

Ces spectacles servaient souvent de promotions pour les entreprises de bonneterie, les gagnants recevant des bas gratuits des sponsors de l’événement, sans parler de la renommée et de la couronne de la plus jolie cheville.

Les chevilles étaient considérées comme souhaitables dès le 18ème siècle, avec un cœur solitaire annoncé dans les années 1770 indiquant «cheville galbée préférée» – une demande plutôt choquante pour cette époque. Cependant, ils ne sont pas vraiment devenus à la mode comme «provocateurs» à la mode et une source de titillation jusqu’à ce que les ourlets des femmes commencent à se lever au début du 20e siècle.

Après la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup plus de choses à voir – prenez les ourlets oscillants des années 1960 – les compétitions de jugement de cheville sont en grande partie devenues démodées. Mais l’obsession de la segmentation du corps des femmes perdure.

(Crédit photo: Keystone / Getty Images).