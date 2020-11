PS5 – C’est ce que disent les premiers rapports pratiques

Après la série Xbox de jeudi, les premiers rapports pratiques sur la PS5 des médias américains et britanniques suivront aujourd’hui.

Dans le cas de la console Sony également, la grande majorité est assez enthousiaste, bien que de vrais tests de jeu manquent encore, en particulier de vrais jeux de nouvelle génération. Beaucoup ne rapportent en fait que Salle de jeux d’Astro ou Homme araignée.

D’abord et avant tout, le DualSense Controller est impressionnant avec son retour haptique et ses déclencheurs adaptatifs, qui sont une véritable innovation pour les testeurs. Néanmoins, il y a toujours le risque que ce soit finalement un gadget qui tombera tôt ou tard au bord du chemin. Les testeurs sont également impressionnés par les temps de chargement, qui améliorent l’expérience globale.

GamePro conclut:

«La PS5 peut sembler complètement différente, mais il s’agit à tous égards d’une évolution notable de la PlayStation 4. Au lieu de se lancer dans un tout nouveau terrain, Sony conserve l’essence de la console et la transforme en une nouvelle forme, qui est également les plus grandes critiques éliminées. La PS5 ne veut pas refaire les choses, juste plus silencieuse, plus rapide et un peu meilleure. Et oui, l’équipe autour de l’architecte système Mark Cerny a définitivement rempli cette tâche. «

VG247 écrit:

«Je suis enthousiasmé par la PS5, son excellent contrôleur, la nouvelle interface utilisateur et la vision de la prochaine génération avec Demon’s Souls. Pour moi, la PS5 est le seul choix pour le moment si vous recherchez le frisson de la nouvelle génération. «

Polygone ajouté:

Commentaires de Venturebeat:

«La PlayStation 5 est un gros investissement et les premiers utilisateurs ne regretteront pas leur décision. Cela ne changera pas fondamentalement votre façon de jouer aux jeux vidéo. Grâce aux temps de chargement rapides et au matériel plus puissant que votre PlayStation 4, il offre une bien meilleure expérience que votre PlayStation 4. «

De TheSixthaxis:

« La PlayStation 5 fait une première impression phénoménale grâce à l’immersion pure rendue possible par le contrôleur DualSense, le puissant moteur audio Tempest 3D et le nouveau potentiel graphique de leurs jeux, qui sont tous plus interconnectés que jamais. »

GameSpot ajoute:

« Pour commencer, la PS5 est une excellente console qui ouvre la voie à un avenir prometteur dans lequel les expériences de jeu peuvent évoluer de manière intéressante et le processus d’expérience est optimisé. »

De GamesRadar:

«La PS5 fait tout correctement. PlayStation a débloqué la prochaine génération de jeux en repensant complètement son matériel, son contrôleur et ses principales fonctions d’interface utilisateur. «

PressStart écrit:

«La PlayStation 5 est définitivement devenue réalité et a le potentiel de dépasser mes espoirs et mes attentes pour la prochaine génération. Le contrôleur DualSense apporte plus d’immersion et constitue une solide amélioration par rapport au DualShock 4, mes premières impressions de fréquences d’images plus élevées et de traçage de rayons étaient fantastiques et les vitesses de chargement sont absolument merveilleuses. De nouveaux éléments de l’interface utilisateur tels que les activités et le centre de contrôle facilitent les tâches quotidiennes et ouvrent de nouvelles possibilités. «

La plupart d’entre eux sont plus susceptibles d’être déçus par l’espace de stockage limité qui est finalement disponible, ainsi que par les jeux, qui ne peuvent pas rendre tout le monde heureux. Ils recommandent même d’attendre un an ou plus pour que les nouvelles consoles puissent se déployer.