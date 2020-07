PS Now est inférieur au Xbox Game Pass et c’est un problème

Si cela n’était pas évident à partir de l’événement de diffusion en direct Xbox de cette semaine, sans parler du positionnement de Microsoft au cours du dernier semestre, le service Xbox Game Pass doit être un élément crucial de la stratégie de nouvelle génération de Microsoft. Mais avant même d’arriver à l’avenir, le présent nous dit maintenant que le service basé sur PC et Xbox est une affaire phénoménale et une exigence absolue si vous êtes en mesure d’acheter l’un ou l’autre de ces écosystèmes ou les deux. Réductions, accès anticipé aux jeux, nouveaux titres propriétaires devenant immédiatement disponibles pour un abonnement mensuel. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer? Et c’est un gros problème pour Sony à l’avenir, car PlayStation Now est un service de mauvaise qualité et assemblé par rapport au Xbox Game Pass, et c’est un problème qui continuera à hanter Sony s’il n’est pas conscient de l’avenir.

Si vous ne savez pas vraiment ce que propose PS Now, je ne vous en voudrai pas, car le service est déconnecté du reste de l’écosystème Sony. Il n’y a pas de lien avec votre plus grand compte PS Plus, et en plus de ma PS4 qui me crie parfois dessus sur le fait que PS Now est une bonne affaire, il n’y a pas beaucoup de cohésion. Né des vestiges achetés du service de streaming de jeux Gaikai, on pourrait affirmer que c’est la plus grosse erreur de 400 millions de dollars jamais commise par Sony. J’étais dans la version bêta originale de PS Now alors que c’était encore une entreprise PlayStation 3 et dès le début, il était évident que l’estomac du service était plus gros que sa bouche, pour ainsi dire. Choppy, trop dépendant des capacités Ethernet et WiFi abyssales du matériel Sony, et médiocre dans sa sélection de jeux, PS Now ressemblait plus à une preuve de concept pour l’avenir qu’à une chose dans laquelle vous voudriez acheter.

Peu de choses ont changé depuis.

Je me suis abonné à la fois au Xbox Game Pass sur PC et à PS Now cette semaine pour donner à la fois un shake équitable. Les expériences ne pourraient pas être plus de jour comme de nuit, Sony me donnant activement l’impression de ne même pas vouloir mon entreprise. J’ai abordé cette comparaison du point de vue PC car je connais déjà l’expérience PS Now sur PS4, c’est-à-dire qu’elle est affreuse. La PlayStation 4 est une machine impressionnante mais n’a toujours pas réussi à être une centrale de connexion Internet. Même sur un câble Ethernet, les temps de téléchargement et la qualité du streaming étaient au mieux «corrects».

La configuration de PS Now sur PC était encore pire. Par où commencer pour comprendre à quel point il était horrible de pénétrer dans cet écosystème? L’essai gratuit est caché derrière des couches de menus. J’ai été obligé de créer un nouveau compte pour même me connecter à l’application PS Now grâce à une erreur de serveur de longue date en essayant d’utiliser mon compte PlayStation régulier – un problème qui remonte maintenant à près de deux ans sur la base des recherches Google. Quand je suis enfin entré dans l’application, j’ai encore plus d’obstacles, car le bouton de lancement du jeu pour la plupart des titres ne fonctionnait pas. En parlant de titres, est-ce que quelqu’un est censé être impressionné par la sélection de jeux sur PS Now? Certes, je suis plongé dans le quotidien de l’industrie des jeux et je joue beaucoup plus que la plupart des gens. Cependant, le dernier jeu que j’ai rencontré était celui de Remedy Contrôle.

Et n’ignorons pas le jeu en streaming lui-même, qui est un cauchemar et demi. Verrouillé dans une résolution de 720p, chaque jeu que j’ai vécu me donnait l’impression d’essayer de jouer à la console d’un voisin à travers la fenêtre de sa chambre pendant que je suis dans ma propre maison. Un slog assemblé d’une expérience de jeu qui, même avec les paramètres les plus optimaux, n’était toujours pas la façon dont je voudrais jouer à n’importe quel jeu tout au long. Pour soixante dollars par an, c’est le genre de service qui devrait faire plus avec ce qu’il a.

Et bien que la version console propose des téléchargements de jeux, je ne peux pas plaider pour les jeux disponibles lorsque le Xbox Game Pass parvient à faire beaucoup plus. Bien sûr, le prix est presque le double de celui de PS Now, mais ce que propose le Xbox Game Pass est une expérience qui est la plus proche du légendaire «Netflix of Gaming» que tout service de jeux en streaming sur le cloud a atteint à ce stade, et beaucoup de cela vient avec la facilité d’accès. La version PC de Game Pass m’a immédiatement mis sur sa page de bibliothèque quelques secondes après mon inscription. Une ludothèque, remarquez, qui est une valeur réelle grâce à sa mise à jour et à son évolution. L’interface utilisateur est simple, et surtout, elle fonctionne réellement; quelque chose que je ne pourrais pas toujours dire sur PS Now.

Quelle est l’importance de PS Now pour Sony? C’est difficile à dire pour l’instant, mais nous savons à quel point le Xbox Game Pass est important pour Microsoft. Si l’événement de diffusion en direct de cette semaine ne l’a pas été, le service est la pierre angulaire de l’expérience Xbox à l’avenir, et fonctionne exactement comme décrit. C’est-à-dire qu’il est incroyablement convivial pour les nouveaux utilisateurs et facile à comprendre. Alors que Sony a certainement le dessus dans le département des exclusivités de première partie, Microsoft a passé ces dernières années à réinventer la valeur d’un service de jeux par abonnement avec une bibliothèque à laquelle vous voulez jouer. Je pense que c’est ce qui a tellement attiré mon imagination avec Xbox Game Pass, c’est que cette petite bibliothèque de jeux cultivée est plus attrayante que les quelque 300 titres qui se trouvent actuellement sur mon compte Steam, ou la myriade de jeux que j’ai parcourus. PS Plus. Sans oublier que le streaming xCloud est fourni gratuitement avec Game Pass, ce qui en fait également un concurrent de Stadia. Vous pouvez essentiellement avoir accès à l’ensemble de votre compte Xbox n’importe où depuis le cloud.

Sony peut-il transformer le train PS Now? Cela dépend vraiment de la valeur qu’il accorde au service. Jusqu’ici, leurs tentatives se sont senties au mieux giflées et irréfléchies au pire. Xbox Game Pass est la première fois depuis longtemps que je suis jaloux de la concurrence, et en tant que Sony, c’est une balle difficile à mordre. Mais un accord est un accord et Game Pass est suffisamment attrayant pour éloigner les gens du côté Sony de la clôture, ou du moins piquer leur curiosité. Si tel est le cas pour quelqu’un comme moi qui est vraiment un consommateur Sony, quelle chance ont-ils avec des gens qui sont prêts à être influencés par une meilleure offre?