Prêt pour le Ubisoft Forward Livestream? Regardez-le ici

C’est l’heure! Le pré-show d’Ubisoft Forward débutera à 11 h PT / 14 h HE, et l’événement réel aura lieu à 12 h PT / 15 h HE. L’après-spectacle aura lieu à 12 h 45 PT / 15 h 45 HE.

Le pré-spectacle comprendra des interviews et des nouvelles exclusives. Ceux qui ont un PC peuvent se connecter à leur compte UPlay à tout moment après Trackmania apparaît à l’écran et demande une copie gratuite de Watch Dogs 2 avant la fin du livestream.

Le spectacle principal nous offrira plus de nouvelles et un regard plus profond sur Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, et Hyper Scape. Ubisoft a également promis «quelques autres surprises», mais malheureusement, au moins deux de ces surprises ont déjà coulé à la manière d’Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalladate de sortie et Far Cry 6.

Cependant, il est possible qu’il y ait d’autres surprises dans la fenêtre de 45 minutes. Au moins une de ces surprises serait une nouvelle Prince de Perse Jeu. Comme pour toute rumeur, nous demandons à nos lecteurs de prendre celle-ci avec un grain de sel mais il y a une petite lueur d’espoir ici. Pour commencer, un certain nombre d’initiés connus ont indiqué avoir entendu des rumeurs sur un nouveau Prince de Perse Titre. Et un mystérieux compte Twitter verrouillé pour le jeu, qui est apparemment enregistré sur Ubisoft, est apparu récemment.

Restez avec nous pour la diffusion en direct et partagez vos réflexions sur les annonces avec nous ci-dessous. Comme d’habitude, nous ferons un tour d’horizon plus détaillé de toutes les nouvelles en temps voulu.