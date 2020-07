L’astronaute de la NASA, Stephanie Wilson, va sur la Lune, sur Mars et dirige la prochaine génération

L’astronaute de la NASA, Stephanie Wilson, est prête et enthousiaste pour l’avenir de l’exploration spatiale.

Plus tôt cette année (avant la pandémie de COVID-19), Space.com a rencontré l’astronaute de la NASA Stephanie Wilson, une vétéran de trois vols spatiaux qui a enregistré plus de 42 jours dans l’espace, au Cradle of Aviation Museum de Long Island, New York.

Wilson, qui est l’une des 17 astronautes de la NASA éligibles pour devenir la première femme à marcher sur la lune en 2024 dans le cadre du programme Artemis de la NASA, a partagé ses réflexions sur l’avenir de l’exploration spatiale et ses conseils pour les nouveaux explorateurs rêvant de rejoindre l’Artemis génération.

En ce qui concerne ses perspectives lunaires, Wilson a déclaré: « Je suis bien sûr ravie d’être incluse dans le groupe et j’ai hâte de savoir qui est la première femme et les femmes qui suivent dans le cadre du programme Artemis pour continuer nos études de la lune, continuer à descendre à la surface dans un atterrisseur et, espérons-le, à y construire une base lunaire sur la lune et continuer notre voyage depuis le laboratoire en orbite de la passerelle. »

La «passerelle», Wilson fait référence à la plateforme lunaire orbitale-passerelle, un programme proposé par la NASA qui orbiterait autour de la lune et permettrait aux astronautes de voyager plus facilement d’avant en arrière à partir de la surface lunaire.

Elle a ajouté que le fait qu’Artemis inclut explicitement les femmes est « un merveilleux témoignage des progrès que les femmes ont réalisés » dans le vol spatial humain depuis que les femmes ont été autorisées à postuler pour la première fois au corps des astronautes en 1978.

Wilson a élaboré, plongeant dans les premiers jours de sa carrière d’astronaute de 24 ans et comment la vie des femmes à la NASA a changé au fil des ans.

« J’ai eu la chance d’avoir pu étudier l’ingénierie et trouver mon chemin vers la NASA, pour rejoindre la classe des astronautes de la NASA en 1996 », a déclaré Wilson. « Au cours de cette période de ma carrière, j’ai vu des opportunités accrues pour les femmes. Nous avons maintenant des femmes travaillant au centre de contrôle de mission, travaillant comme directeurs de vol. »

La prochaine génération

En tant que modèle pour les jeunes qui cherchent à grandir et à devenir des astronautes comme elle, Wilson a partagé quelques conseils.

Pour les jeunes femmes qui cherchent à suivre ses traces, a déclaré Wilson, « il existe maintenant de nombreuses opportunités pour les femmes dans les STEM [science, technology, engineering and math], donc j’encourage ces jeunes filles à étudier dur. Si les mathématiques et les sciences sont leur intérêt, ils peuvent certainement trouver leur chemin vers la NASA pour une carrière « , a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que les espoirs des astronautes qui cherchent à emprunter « la voie civile » (par opposition aux astronautes qui viennent de l’armée) doivent avoir un baccalauréat en STEM. « Et en ce qui concerne les qualités ou les traits de la génération Artemis », a-t-elle ajouté, les astronautes doivent posséder ce que la NASA appelle « des compétences expéditionnaires ».

« Très similaire à la génération de stations spatiales, nous recherchons des personnes adaptables, capables de bien travailler en équipe », a déclaré Wilson. Elle a ajouté que les astronautes doivent être capables de bien faire la transition entre les leaders et les suiveurs et en outre « prendre de bonnes décisions rapidement et efficacement dans une situation d’urgence ou dans une situation où les ressources sont limitées. » Les astronautes doivent pouvoir « conduire eux-mêmes et leurs équipes vers un résultat réussi et sûr », a-t-elle déclaré.

Explorer la grande inconnue

Alors, pourquoi les gens veulent-ils devenir astronautes? Pourquoi notre espèce veut-elle si mal explorer le cosmos?

Selon Wilson, « être aventureux et être des explorateurs est dans notre nature. C’est dans l’histoire de la façon dont nous avons développé la Terre et donc cela continue naturellement jusqu’à la frontière spatiale. »

« Mais », a-t-elle ajouté, « nous apprenons aussi beaucoup de choses sur nous-mêmes, et nous sommes en mesure de ramener cette technologie sur terre. » Elle a fait référence à toutes les recherches qui ont lieu sur la Station spatiale internationale dans des domaines comme les sciences physiques, les sciences des matériaux et la médecine. Wilson a ajouté que la recherche spatiale peut grandement améliorer nos vies et faire progresser les technologies que nous avons ici sur Terre.

Envoyez un e-mail à Chelsea Gohd à [email protected] ou suivez-la sur Twitter @chelsea_gohd. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.