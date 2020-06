Premières photos d’accident de la Hyundai Creta 2020

Le premier accident de la Hyundai Creta 2020 a déjà été signalé et cela s’est produit juste un jour après que le propriétaire a reçu la livraison de sa voiture.

Les livraisons de la nouvelle Hyundai Creta 2020 ont déjà commencé dans tous les pays. Les réservations ont commencé en mars même et c’est pourquoi Hyundai a enregistré plus de 24 000 réservations jusqu’à présent. En outre, Creta est devenue la voiture la plus vendue de l’Inde pour le mois de mai. C’est la première fois qu’aucune voiture Maruti n’est en première position.

Voici quelques photos du premier accident de la Hyundai Creta 2020. Comme vous pouvez le voir, la voiture n’a qu’un jour et malheureusement, elle a dû passer par là si rapidement. L’accident s’est produit au Bengale occidental où le conducteur a été percuté d’un arbre sur le côté. Nous ne sommes pas sûrs de la vitesse de déplacement de la Creta, mais on dirait au moins 50 à 60 km / h.

L’aile latérale est complètement sortie avec quelques dommages au capot et au revêtement de carrosserie. Les roues et le pare-chocs n’ont pas été affectés par cet accident. Cela prouve que la nouvelle Hyundai Creta 2020 est en effet plus solide que sa génération précédente et a une bien meilleure qualité de construction.

Le propriétaire s’est plaint que les airbags ne se soient pas ouverts et prétend qu’il s’agit d’un défaut de fabrication. Cependant, pour clarifier, il s’agit de la garniture de spécification moyenne ou de base livrée avec deux airbags frontaux. L’impact doit donc provenir de l’avant car les capteurs s’y trouvent. Même s’il avait des airbags latéraux, les capteurs sont généralement situés sur les portes ou entre les portes avant et arrière.

Hyundai affirme que la qualité de construction de la nouvelle Creta est si bonne qu’elle peut résister à la puissance de deux éléphants. Une très bonne initiative du constructeur pour commencer à travailler vers des voitures plus fortes. De plus en plus de gens comprennent maintenant les cotes de sécurité et les tests de collision NCAP et veulent des voitures qui ont une cote de 4 ou 5 étoiles.

Les prix de la Hyundai Creta 2020 commencent à Rs 9,89 Lakhs jusqu’à Rs 17,20 Lakhs (ex-showroom). Creta obtient un 1,5 litre essence, un 1,5 litre diesel et un moteur essence 1,4 litre turbo. Les options de transmission comprennent une boîte manuelle à 6 vitesses, une CVT (essence), un convertisseur de couple à 6 vitesses AT (Diesel) et un DCT à 7 vitesses (Turbo).