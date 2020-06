Création du studio NetEase Ouka pour développer des jeux de nouvelle génération

NetEase, une société Internet chinoise de premier plan, a fondé une toute nouvelle équipe de développement, Ouka Studio. L’équipe établit ses racines à Shibuya, Tokyo, et prévoit de concentrer ses efforts sur le développement de jeux pour les plateformes de nouvelle génération.

Ces informations sont fournies par le biais d’une déclaration via le site Web officiel de NetEase Games. La déclaration, via Gematsu, révèle qu’Ouka Studio sera dirigé par un directeur de studio qui a une longue histoire dans la production d’expériences sur console. Plus particulièrement, cette nouvelle équipe sous NetEase Games «développera des jeux de haute qualité aux côtés des amateurs de jeux du Japon et créera un nouvel avenir pour les jeux».

À l’heure actuelle, Ouka Studio reste très à ses débuts. La section recrutement du site Web de l’entreprise montre que les offres d’emploi sont actuellement disponibles pour une série de rôles, tels que des artistes, des concepteurs, des directeurs, des ingénieurs et des ingénieurs graphiques. Le site Web d’Ouka Studio semble également taquiner l’art conceptuel d’un projet inconnu. Si le studio travaille déjà dur sur un projet, ni NetEase ni Ouka ne sont encore prêts à partager des informations concrètes.

Le virage de NetEase Games vers le développement de consoles semble une tournure des événements intéressante. La société de technologie Internet est principalement connue pour produire des jeux de la variété mobile et PC sur les marchés américain, chinois et japonais. NetEase a cependant plongé ses orteils dans d’autres secteurs de l’entreprise. En janvier 2019, par exemple, NetEase a investi dans Quantic Dream, acquérant une participation minoritaire dans le studio derrière Pluie forte et Détroit: devenez humain. Un tel investissement permet à l’équipe française de développer une nouvelle IP qui sortira sur plusieurs plateformes. NetEase a également investi 100 millions de dollars dans Bungie il y a deux ans, bien que le mot sur le projet qui en résultera ne se soit pas encore concrétisé. Cet accord a été conclu juste avant que Bungie ne coupe les liens avec Activision au début de 2019.

[Source: NetEase Games via Gematsu]