Prédire la NOUVELLE gamme Avengers

La phase 4 des Avengers est en cours et la phase 5 n’est que dans quelques années, la phase 4 étant prévue pour être la phase la plus courte à ce jour. Non pas que ce court laps de temps nous ait permis d’être au courant de ce que la phase 5 nous réserve, mais nous pouvons certainement faire des suppositions éclairées.

Les Quatre Fantastiques vont certainement apparaître, tout comme les X-Men, et bien sûr, ce n’est qu’une question de temps avant d’obtenir un nouveau film Avengers.

Marvel est certainement sage de lui donner autant de temps qu’actuellement avant de continuer à quitter Avengers Endgame. Mais qui sera réellement, tu sais, dans l’équipe quand cela arrivera? Après tout, en plus de Mark Ruffalo – qui, grâce à Endgame fusionnant définitivement Hulk et lui, peut officiellement jouer à The Hulk pour le reste de sa vie – la distribution originale des Avengers a fait ses adieux pour la plupart au MCU. Nous avons donc besoin de sang neuf et, heureusement, la phase 4 nous offre de nombreuses options pour travailler sur ce front.

Ce sont les héros dont je prévois qu’ils feront partie des New Avengers dans la phase 5 du MCU.