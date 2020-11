Pourquoi les critiques détestent-ils Holidate de Netflix avec Emma Roberts?

Il y a beaucoup de gens qui aiment les films de Noël, en particulier ceux du genre romantique, et je ne fais pas exception. En fait, les réseaux de Lifetime à Hallmark et les streamers d’Amazon à Hulu et même Netflix ont tous essayé de capitaliser sur la tendance. Récemment, Netflix a publié Holidate, l’une de ses aventures les plus insolites dans l’espace de vacances. Il gagne beaucoup de points de vue, mais n’a malheureusement pas dominé aussi fort dans les critiques.