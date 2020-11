55% des acheteurs de Mahindra Thar 2020 sont des acheteurs de Mahindra pour la première fois

Les derniers détails sur le Mahindra Thar 2020 indiquent que 55% du total des acheteurs entrent dans la marque pour la toute première fois.

2020 Mahindra Thar a reçu plus de 25000 réservations jusqu’à présent, et de jour en jour, le nombre augmente. Les livraisons de Thar ont déjà commencé à travers le pays, plus de 1 200 unités livrées à ce jour. Pendant ce temps, la période d’attente augmente également progressivement, qui atteint désormais 7 à 8 mois.

Selon les chiffres révélés dans le résultat mensuel des ventes de Mahindra, 55% des personnes qui ont acheté le Mahindra Thar 2020 sont des acheteurs pour la première fois. Ils sont entrés dans la marque Mahindra pour la première fois et uniquement pour le Thar. Les autres sont soit des propriétaires existants de Mahindra, soit la génération précédente de Thar.

Cela montre que le nouveau Thar a impressionné les acheteurs par un nombre énorme. Parmi toutes les réservations effectuées, près de 44% d’entre elles, comptent sur des variantes automatiques, ce qui est une première fois pour le Thar. Devant l’énorme réponse et la période d’attente croissante, Mahindra a décidé d’augmenter rapidement la capacité de production.

D’ici janvier 2021, la production mensuelle devrait franchir les 3000 unités, ce qui réduira l’attente par une différence considérable. La combinaison la plus vendue selon les concessionnaires est l’option diesel-manuelle, qui vient sur les variantes AX, AX (O) et LX. L’option de boîte de vitesses automatique n’est disponible que sur les variantes LX et non sur les deux autres variantes.

Dans un développement récent, Mahindra a suspendu les réservations pour la variante AX de base. Apparemment, les variantes de base ne sont pas très demandées et de plus en plus d’acheteurs optent pour les deux autres variantes. Les prix de Thar, actuellement, commencent à Rs 11,90 Lakhs et vont jusqu’à Rs 13,75 Lakhs (ex-showroom). L’AX (O) essence-manuel et diesel-manuel sont actuellement les variantes de base proposées.