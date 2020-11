Pourquoi les Avengers de Marvel causent-ils des pertes massives aux éditeurs?

Marvel’s Avengers était l’un des titres les plus attendus en 2020, en raison de son énorme nom de marque et de sa production. Cependant, depuis sa sortie en mai 2020, la réponse de la communauté au jeu a été inférieure à satisfaisante. L’éditeur Square Enix a récemment signalé une perte de plus de 62 millions de dollars dans ses chiffres trimestriels pour les jeux HD dirigés par Marvel’s Avengers.

Apparemment, l’éditeur ne pouvait réaliser que 60% des ventes prévues pour Marvel’s Avengers et la perte de micro-transactions s’ajoute à cela. Selon David Gibson, co-fondateur d’Astris Advisory Japan KK, le jeu a coûté plus de 100 millions de dollars mais n’a vendu que 3 millions d’unités dérisoires.

Square Enix – a rapporté une perte de 6,5 milliards de yens pour les jeux HD pilotés par Marvel Avengers, ne dirait pas combien ont été vendus mais que les volumes représentaient 60% du plan. Implique que le jeu coûte plus de 100 millions de dollars à fabriquer mais ne s’est vendu que 3 millions environ. Aie – David Gibson (@gibbogame) 6 novembre 2020

Pour le moment, Square Enix n’a pas révélé le coût total de création du jeu, mais David suppose qu’il varie entre 170 et 190 millions de dollars.

«Pourquoi quelqu’un n’a pas dit d’arrêter de publier la version bêta multijoueur restera un mystère. Square est catégorique, il peut faire une récupération…. »

Marvel Avengers – il semble que le coût total du jeu soit plus proche de 170 millions de dollars à 190 millions de dollars étant donné qu’ils ne dépensent que 70% du coût dans le trimestre plus les coûts de marketing. Pourquoi quelqu’un n’a pas dit d’arrêter de publier la version bêta multijoueur restera un mystère. Square est catégorique, ils peuvent faire une récupération…. – David Gibson (@gibbogame) 7 novembre 2020

Raisons de l’échec des Avengers de Marvel

Il y a des raisons spécifiques à l’échec de Marvel’s Avengers. Les fans du monde entier adorent les histoires et les luttes inspirantes des super-héros. Cependant, le jeu de super-héros de Square Enix ne parvient pas à offrir un scénario accrocheur. Les développeurs avaient promis que le jeu était une nouvelle version, mais après la sortie, cela ressemble à une adaptation ratée du scénario « inhumain » de Marvel.

En outre, il met davantage l’accent sur un mode multijoueur basé sur plusieurs transactions en jeu. Les joueurs peuvent jouer en tant que super-héros uniquement s’ils achètent leurs compétences et capacités. Certes, une telle approche axée sur l’argent des développeurs a joué contre eux.

Le jeu peut-il se remettre des pertes récurrentes?

Après un départ terrible, les Avengers de Marvel ne peuvent que s’améliorer à partir de ce point. Les développeurs ont réalisé que la communauté ne les récompensera pas pour un jeu générique avec une image de marque populaire. En conséquence, ils ont enfin commencé à apporter les bons changements.

Avec les dernières mises à jour, le jeu a enfin plus de contenu et il semble pertinent. Il y a plusieurs jeux qui se sont considérablement améliorés même après un début décevant. Certains des noms les plus remarquables de la liste sont No Man’s Sky, Final Fantasy 14 et Diablo 3.

Pour l’instant, Marvel’s Avengers est plus un passif qu’un atout pour Square Enix. Cependant, avec des mises à jour constantes, les développeurs peuvent regagner la confiance de la communauté.

