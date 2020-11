Pourquoi 21 Savage a dissous Young Jeezy? Les paroles du nouvel album «Savage Mode 2» dévoilées! – .

Clairefontaine Album à personnaliser de 40 feuilles 200g/m2 au format 21x16cm - Kraft - Lot de 3

A décorer et à personnaliser selon vos envies, ces carnets recueillent notes, croquis, pensées, messages et servent aussi bien de livre d'or que d'album de voyage.Ce carnet au format 21x16cm contient 40 feuilles de papier kraft 200g/m².#br/#Sa couverture en kraft est rembordée rigide et sa reliure est